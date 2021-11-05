Приготуйте разом з дитиною: простий рецепт корисного десерту

Для приготування десерту зазвичай потрібно чимало часу. Але ми підготували для вас швидкий та корисний рецепт, який не потребує випікання.

Приготуйте корисні заморожені шматочки банану з арахісовою пастою та шоколадом. Це ідеальна низькокалорійна закуска для дітей.

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Рецепт приготування бананового десерту

Інгредієнти

3 великих бананів;

¼ склянки натуральної арахісової пасти;

¾ склянки шоколадних кульок.

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Спосіб приготування



Десерт з банану / Фото Unsplash

Крок 1. Очистьте банан та розріжте навпіл. Змастіть половинки арахісовою пастою та складіть разом, наче "бутерброд". Розріжте кожну половинку на 4 частини та викладіть на форму для випікання, застелену пергаментним папером. Помістіть фрукти у холодильник на 2 години або ж на ніч.

Крок 2. Висипте шоколадну стружку у посудину та підігрійте на газі, поки шоколад не розтане. Шматочки банану занурте в шоколад та залиште, щоб він підсох. Зберігайте смаколики у холодильнику.