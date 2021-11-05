Приготовьте вместе с ребенком: простой рецепт полезного десерта

Для приготовления десерта обычно требуется много времени. Но мы подготовили для вас быстрый и полезный рецепт, не требующий выпечки.

Приготовьте полезные замороженные кусочки банана с арахисовой пастой и шоколадом. Это идеальная низкокалорийная закуска для детей.

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Рецепт приготовления бананового десерта

Ингредиенты

3 больших бананов;

¼ стакана натуральной арахисовой пасты;

¾ стакана шоколадных шариков.

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Способ приготовления



Десерт из банана / Фото Unsplash

Шаг 1. Очистите банан и разрежьте пополам. Смажьте половинки арахисовой пастой и сложите вместе, как бутерброд. Разрежьте каждую половинку на 4 части и выложите на форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой. Поместите фрукты в холодильник на 2 часа или на ночь.

Шаг 2. Высыпьте шоколадную стружку в емкость и подогрейте на газе, пока шоколад не растает. Кусочки банана окуните в шоколад и оставьте, чтобы он подсох. Храните вкусности в холодильнике.