Постковідний синдром: у МОЗ розповіли, як швидко встати на ноги

Повертатись до звичного життя після коронавірусної хвороби вкрай важко. Вона неабияк знесилює організм та імунну систему.

Люди, які перенесли коронавірусну хворобу, все частіше скаржаться на збереження симптомів навіть після захворювання. Це явище зветься постковідний синдром і уражає значну частину населення.

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Що таке постковідний синдром

Постковідний синдром – це симптоми, яким не можна приписати конкретний діагноз. Вони залишаються протягом 5 – 12 тижнів після хвороби та є індивідуальними для кожного хворого. Дослідження, яке провели британські вчені, доводить, що кожен 5 хворий на коронавірусну хворобу стикався із симптомами постковіду.



Постковідний синдром уражає кожного 5-го / Фото Unsplash

Ознаки

тривале відновлення після хвороби;

наявність клінічних симптомів COVID-19: слабкість, знесилення, тривалий кашель, задишка, втрата смаку та нюху, порушення сну та свідомості, тривожність, депресія, головний біль, суглобовий синдром, випадіння волосся, розлади ендокринної системи та інші.

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Як швидко відновитись після COVID-19

На щастя, ви можете допомогти своєму організму швидше одужати та зміцнитись. Рекомендації можуть змінюватись, в залежності від перебігу захворювання та симптоматики, які у кожного різні: