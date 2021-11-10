Пора має значення: як доглядати за волоссям в осінньо-зимовий сезон

Зберегти красу і здоров'я волосся у прохолодний сезон часом дається важко. Причиною невдалих спроб може бути поганий догляд.

Річ у тім, що кожен сезон вимагає зовсім іншого підходу до волосся. Здорово 24 діляться корисними порадами, які допоможуть зберегти зачіску та здоровий блиск.

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Як доглядати за волоссям у прохолодну пору

Засоби для догляду

Насамперед потрібно подбати про якісне зволоження, захист від низьких температур та вітру. У осінньо-зимовий сезон волосся часто пересихає, адже не отримує достатньої кількості себуму, який виділяє шкіра голови. Тому важливо додати зволоження за допомогою спеціальних засобів: для жирного – вибирайте засоби, призначені для нормального волосся, а для нормального – використовуйте засоби для сухого волосся. Також віддайте перевагу м'яким шампуням, які не будуть руйнувати базовий ліпідний шар.

Як мити волосся в холодну пору року



Не забувайте про правильний догляд / Фото Unsplash

Спосіб очищення волосся та шкіри голови практично не змінюється від сезону, він завжди повинен бути якісним: мийте голову двічі від 3 до 5 хвилин, добре промасажовуючи корені. Перед виходом на вулицю та сном потрібно переконатися, що волосся висохло. Якщо ви віддаєте перевагу фену, завжди залишайте волосся трішки вологим, щоб зайва рідина випарувалась природним шляхом. Також не забувайте носити головні убори та ховати волосся під верхній одяг, так ви зможете захистити його він пересушення.

Як не зіпсувати зачіску головним убором



Використовуйте спеціальні спреї / Фото Unsplash

Обирайте головні убори із шовковою підкладкою, яка менше травмує та заплутує волосся, а замість тісних шапок обирайте капюшони.

Аби відновити попередню форму волосся після носіння головних уборів, людям з прямим волоссям варто використовувати широкі гребінці, а для кучерявого підберіть спеціальні спреї, які потрібно наносити за допомог рук, при цьому "жмакаючи" волосся. Для збереження об'єму можете використовувати пілінг для шкіри голови.

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Від чого залежить стан волосся



Головні убори захищають волосся / Фото Unsplash

У осінньо-зимовий сезон часто стають актуальними проблеми з волоссям: випадіння, загострення дерматиту, поява лущення, свербіж, надмірна жирність або сухість шкіри. До цього призводить низька температура, вітер та сухе повітря в приміщенні. Аби уникнути негативних впливів зовнішнього середовища, потрібно ефективно захищати волосся: ховати під одягом чи головними уборами та використовувати спеціальні засоби.