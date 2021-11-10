Пора имеет значение: как ухаживать за волосами в осенне-зимний сезон

Сохранить красоту и здоровье волос в прохладный сезон порой дается тяжело. Причиной неудачных попыток может быть плохой уход.

Дело в том, что каждый сезон требует совсем иного подхода за волосами. Здорово 24 делятся полезными советами, которые помогут сохранить прическу и здоровый блеск.

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Как ухаживать за волосами в прохладное время

Средства по уходу

Прежде всего, нужно позаботиться о качественном увлажнении, защите от низких температур и ветра. В осенне-зимний сезон волосы часто пересыхают, ведь не получают достаточного количества себума, который выделяет кожа головы. Поэтому важно добавить увлажнение с помощью специальных средств: для жирного – выбирайте средства, предназначенные для нормальных волос, а для нормального – используйте средства для сухих волос. Также предпочтите мягкие шампуни, которые не будут разрушать базовый липидный слой.

Как мыть волосы в холодное время года



Не забывайте о правильном уходе / Фото Unsplash

Способ очищения волос и кожи головы практически не меняется от сезона, он всегда должен быть качественным: мойте голову дважды от 3 до 5 минут, хорошо массируя корни. Перед выходом на улицу и сном нужно убедиться, что волосы высохли. Если вы предпочитаете фен, всегда оставляйте волосы немного влажными, чтобы лишняя жидкость испарилась естественным путем. Также не забывайте носить головные уборы и прятать волосы под верхнюю одежду, так вы сможете защитить их от пересушивания.

Как не испортить прическу головным убором



Используйте специальные спреи / Фото Unsplash

Выбирайте головные уборы с шелковой подкладкой, которая меньше травмирует и запутывает волосы, а вместо тесных шапок выбирайте капюшоны.

Чтобы восстановить предыдущую форму волос после ношения головных уборов, людям с прямыми волосами следует использовать широкие расчески, а для вьющегося подберите специальные спреи, которые нужно наносить с помощью рук, при этом "жмая" волосы. Для сохранения объема можно использовать пилинг для кожи головы.

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От чего зависит состояние волос



Головные уборы защищают волосы / Фото Unsplash

В осенне-зимний сезон часто становятся актуальными проблемы с волосами: выпадение, обострение дерматита, появление шелушения, зуд, чрезмерная жирность или сухость кожи. К этому приводят низкие температури, ветер и сухой воздух в помещении. Чтобы избежать негативных воздействий внешней среды, нужно эффективно защищать волосы: прятать под одеждой или головными уборами и использовать специальные средства.