Подорож їжі в організмі: як відбувається процес травлення

Часто ми говоримо про користь від їжі, вітаміни та потрібні мікроелементи навіть не розуміючи, як організм їх засвоює. Проте розуміння процесу травлення є дуже важливим.

Ми вирішили детально розібрати подорож їжі в організмі на прикладі з бургером. Дізнайтесь, як їжа засвоюється та який шлях проходить, у нашому матеріалі.

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Як відбувається процес травлення

Голод

За голод відповідає гіпоталамус – невелика частинка в мозку, яка аналізує стан органів тіла. Його нервові клітини реагують на концентрацію інсуліну та глюкози в крові, які важливі для нейронів. Коли вміст глюкози падає – підшлункова залоза повідомляє про це, виділяючи гормон глюкагон, а шлунок передає сигнал у мозок, що ми голодні. Далі потік інформації надходить від смакової системи. Перший сигнал зазвичай "найстрашніший", хоча між ним, і моментом, коли ви справді зголоднієте, може прийти чимало часу.

Кусаємо та пережовуємо

Коли готова їжа вже перед вами, ви робите перший укус і починаєте пережовувати. Саме ця дія буде єдиною усвідомленою у всьому процесі травлення. Жування відбувається за допомогою мускулатури щелепи – найсильнішого м'яза, язика – найбільш рухомої групи м'язів, та зубної емалі – найміцнішого матеріалу в організмі людини.



Жівання – це єдина усвідомлена дія у процесі травлення / Фото Unsplash

Головна мета травного процесу – наситити організм поживними речовинами. Для того, щоб білки, жири та вуглеводи потрапили у кров, їх потрібно розділити. Обробка вуглеводів починається ще на етапі жування. Цьому сприяє фермент амілаза, який є у складі слини. Далі їжа потрапляє у горлянку. Голосові зв'язки у процесі ковтання замикаються, а тому ви не можете говорити. По стравоходу бургер рухається близько 10 – 15 секунд.

Шлунок

Шлунок у процесі травлення важливий, але не головний. Під час очікування їжі він розслабляється, це дає йому змогу розтягуватись і приймати їжу. У шлунку відбувається підготовка їжі перед потраплянням у кишківник, зокрема, первинна обробка білка.

При перших потрапляннях їжі у шлунок, його стінки починають скорочуватись і розслаблятися. Імпульс ритмічних рухів передається у кишковий тракт і те, що ви з'їли, рухається далі.



Зі шлунку їжа рухається у товстий кишківник / Фото Unsplash

Тонкий кишківник – найбільший і найважливіший

У тонкий кишківник їжа потрапляє у вигляді густої рідини, насиченої поживними речовинами, які шлунок не здатен транспортувати в кров. На цьому етапі залучаються допоміжні органи травної системи: підшлункова залоза, печінка і жовчний міхур. Підшлункова залоза відповідає за розщеплення білків. Тут приходять на допомогу три елементи, які вона виділяє: трипсин – для розщеплення білків, ліпазу – для розщеплення жирів і амілазу – для вуглеводів. Процес розщеплення їжі у кишківнику триває близько 5 годин.

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Товстий кишківник: будинок для бактерій

Залишки, які потрапляють у товстий кишківник, – це їжа для 2 кілограмів бактерій, які там живуть. Їх близько 10 000 видів, а кількість перевищує кількість усіх клітин людини. За 1 добу сюди надходить 2 – 3 літри їжі, а виводиться 150 – 200 грамів.

Для повного перетравлення і виведення залишків бургера травній системі знадобиться від 1 до 3 діб.