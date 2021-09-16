Путешествие пищи в организме: как происходит процесс пищеварения

Часто мы говорим о пользе от пищи, витаминах и нужных микроэлементах даже не понимая, как организм их усваивает. Однако понимание процесса пищеварения является очень важным.

Мы решили подробно разобрать путешествие пищи в организме на примере с бургером. Узнайте, как пища усваивается и какой путь проходит, в нашем материале.

Узнайте Какая опасность подстерегает детей в песочнице

Как происходит процесс пищеварения

Голод

За голод отвечает гипоталамус – небольшая частица в мозге, которая анализирует состояние органов тела. Его нервные клетки реагируют на концентрацию инсулина и глюкозы в крови, которые важны для нейронов. Когда содержание глюкозы падает – поджелудочная железа сообщает об этом, выделяя гормон глюкагон, а желудок передает сигнал в мозг, что мы голодны. Далее поток информации поступает от вкусовой системы. Первый сигнал обычно самый "страшный", хотя между ним и моментом, когда вы действительно проголодаетесь, может прийти много времени.

Кусаем и пережевываем

Когда готовая еда уже перед вами, вы делаете первый укус и начинаете пережевывать. Именно это действие будет единственной осознанной во всем процессе пищеварения. Жевания происходит с помощью мускулатуры челюсти – сильнейшей мышцы, языка – наиболее подвижной группы мышц, и зубной эмали – самого крепкого материала в организме человека.



Живання – это единственное осознанное действие в процессе пищеварения / Фото Unsplash

Главная цель пищеварительного процесса – насытить организм питательными веществами. Для того, чтобы белки, жиры и углеводы попали в кровь, их нужно разделить. Обработка углеводов начинается еще на этапе жевания. Этому способствует фермент амилаза, который есть в составе слюны. Далее пища попадает в глотку. Голосовые связки в процессе глотания замыкаются, а поэтому вы не можете говорить. По пищеводу бургер движется около 10 – 15 секунд.

Желудок

Желудок в процессе пищеварения важный, но не главный. Во время ожидания еды он расслабляется, это дает ему возможность растягиваться и принимать пищу. В желудке происходит подготовка пищи перед попаданием в кишечник, в частности, первичная обработка белка.

При первых попаданиях пищи в желудок, его стенки начинают сокращаться и расслабляться. Импульс ритмических движений передается в кишечный тракт и то, что вы съели, движется дальше.



Из желудка пища движется в толстый кишечник / Фото Unsplash

Тонкий кишечник – самый большой и самый важный

В тонкий кишечник пища попадает в виде густой жидкости, насыщенной питательными веществами, которые желудок не способен транспортировать в кровь. На этом этапе привлекаются вспомогательные органы пищеварительной системы: поджелудочная железа, печень и желчный пузырь. Поджелудочная железа отвечает за расщепление белков. Здесь приходят на помощь три элемента, которые она выделяет: трипсин – для расщепления белков, липазу – для расщепления жиров и амилазы – для углеводов. Процесс расщепления пищи в кишечнике продолжается около 5 часов.

Интересно знать В этих продуктах больше всего витамина D: почему нужно на них обратить внимание

Толстый кишечник: дом для бактерий

Остатки, которые попадают в толстый кишечник, – это пища для 2 килограммов бактерий, которые там живут. Их около 10 000 видов, а количество превышает количество всех клеток человека. За 1 сутки сюда поступает 2 – 3 литра пищи, а выводится 150 – 200 граммов.

Для полного переваривания и вывода остатков бургера пищеварительной системе понадобится от 1 до 3 суток.