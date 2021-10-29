Пити з користю: 5 напоїв для здорового сніданку

Сніданок часто вважають найважливішим прийомом їжі. Він повинен бути збалансованим та містити багато корисних вітамінів.

Часто люди сумніваються в тому, чи корисно пити каву, чай чи інші напої зранку. Здорово 24 розповідають, з чого варто починати день та як зробити раціон здоровим.

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5 корисних напоїв для сніданку

Зелений чай

Зелений чай – це унікальний напій, який захищає від багатьох захворювань, зокрема цукрового діабету та раку. Також він покращує роботу мозку, серця, допомагає схуднути та контролювати вагу.

Зелений чай містить EGCG, сполуку, яка може підтримувати спалювання жиру та блокувати утворення нових жирових клітин,

– розповідає Лорен Манакер, медична експертка та автора кулінарної книги "Перша мамина вагітність" і "Підживлення чоловічої фертильності".

Настояна вода



Додайте у воду фрукти / Фото Unsplash

Вода – це найголовніший зволожувальнийнапій без калорій. Аромат, отриманий завдяки додаванню фруктів та трав, може зробити її смачнішою,

– ділиться експертка зі схуднення.

Віддайте перевагу цитрусам, зокрема можете використовувати лимон, який сприяє зниженню жирів та пришвидшує метаболізм.

Кава

Часто люди мають певні перестороги та недовіру до цього напою, проте він допоможе вам позбутись зайвих кілограмів. Завдяки кофеїну, який входить у склад кави та дарує бадьорість зранку, цей напій може сприяти розщепленню жирів. Якщо вживати його без додавання сиропів, цукру та вершків, ви зможете вберегти себе від зайвих калорій.

100% апельсиновий сік



Апельсиновий сік спалює жири / Фото Unsplash

Натуральний апельсиновий сік є чудовим напоєм для сніданку. Він не містить доданих цукрів та наповнить організм необхідними вітамінами. Також він ефективно спалює жири та допоможе боротись із зайвою вагою. До того ж цей напій може знизити рівень холестерину, кров'яний тиск, зменшити запалення та зміцнити імунну систему.

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Протеїнові коктейлі



Протеїнові коктейлі подарують відчуття ситості / Фото Unsplash

У список корисних напоїв не може не входити здорове смузі.

Білки зменшать апетит і підвищать відчуття ситості – два фактори, які можуть сприяти втраті ваги. Тому вживання чогось з протеїном, наприклад, білкового коктейлю з низьким вмістом цукру, може допомогти досягти втрати ваги, зупиняючи відчуття голоду після сніданку,

– пояснює Лорен Манакер.