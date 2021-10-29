Пить с пользой: 5 напитков для здорового завтрака
Источник:Eat This, Not That
Завтрак часто считается самым важным приемом пищи. Он должен быть сбалансирован и содержать много полезных витаминов.
Часто люди сомневаются в том, полезно ли пить кофе, чай или другие напитки с утра. Здорово 24 рассказывают, с чего следует начинать день и как сделать рацион здоровым.
Интересно знать У ребенка глисты – профилактика понадобится всей семье
5 полезных напитков для завтрака
Зеленый чай
Зеленый чай – это уникальный напиток, защищающий от многих заболеваний, в частности сахарного диабета и рака. Он также улучшает работу мозга, сердца, помогает похудеть и контролировать вес.
Зеленый чай содержит EGCG, соединение, которое может поддерживать сжигание жира и блокировать образование новых жировых клеток,
– рассказывает Лорен Манакер, медицинский эксперт и автор кулинарной книги "Первая мамина беременность" и "Подкормка мужской фертильности".
Настоянная вода
Добавьте в воду фрукты / Фото Unsplash
Вода – самый главный увлажняющий напиток без калорий. Аромат, полученный благодаря добавлению фруктов и трав, может сделать ее более вкусной,
– делится эксперт по похудению.
Предпочтите цитрусы, в частности можете использовать лимон, который способствует снижению жиров и ускоряет метаболизм.
Кофе
Часто люди имеют определенные опасения и недоверие к этому напитку, однако он поможет вам избавиться от лишних килограммов. Благодаря кофеину, который входит в состав кофе и дарит бодрость с утра, этот напиток может способствовать расщеплению жиров. Если употреблять его без добавления сиропов, сахара и сливок, вы сможете уберечь себя от лишних калорий.
100% апельсиновый сок
Апельсиновый сок сжигает жиры / Фото Unsplash
Натуральный апельсиновый сок является отличным напитком для завтрака. Он не содержит добавленных сахаров и наполнит организм необходимыми витаминами. Также он эффективно сжигает жиры и поможет бороться с лишним весом. К тому же, этот напиток может снизить уровень холестерина, кровяное давление, уменьшить воспаление и укрепить иммунную систему.
К теме Вместо борща: как приготовить вкусную закуску из свеклы
Протеиновые коктейли
Протеиновые коктейли подарят ощущение сытости / Фото Unsplash
В список полезных напитков не может не входить здоровое смузи.
Белки снизят аппетит и повысят чувство сытости – два фактора, которые могут способствовать потере веса. Поэтому употребление чего-либо с протеином, например, белкового коктейля с низким содержанием сахара, может помочь добиться потери веса, останавливая чувство голода после завтрака,
– объясняет Лорен Манакер.