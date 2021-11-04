Через те, що в організмі виробляється більше мелатоніну (гормону, який відповідає за сон) та менше серотоніну (який відповідає за радість), ми стаємо апатичними та відчуваємо потребу в додатковому сні.

До теми Безсоння, набряки, хронічна втома: як глисти виснажують наш організм

Найбільш чутливі до сезонного переходу люди із хронічними захворюваннями та схильністю до депресивних епізодів. Крім того, у багатьох виявляється нестача вітамінів та мікроелементів, що й призводить підвищеної сонливості.

Як подолати осінню сонливість

Активний спосіб життя

Займатися фізичними навантаженнями можна, не виходячи з дому / Фото Pexels

Вийдіть на коротку пробіжку, сходіть на фітнес чи йогу, запишіться на танці – це все не лише допоможе тримати тіло у формі, але й допоможе почуватися бадьорішими. Приділяйте спорту хоча б три дні на тиждень, з урахуванням, що тривалість заняття становитиме 30 – 40 хвилин на день.

Правильний режим харчування

Збалансоване харчування – запорука хорошого самопочуття в будь-яку пору року.

Оскільки восени слабшають захисні сили організму та зростає вразливість перед вірусами, необхідно включати в раціон продукти збагачені вітамінами і мінералами. Для цього підійдуть овочі, кисломолочна продукція, нежирне м'ясо, горіхи.

Крім цього, харчуватися потрібно у відповідно встановлений час, відмовившися від шкідливих перекусів та нічного переїдання. Вважається, що їжа певною мірою керує нашими добовими ритмами, тож правильний режим допоможе уникнути відчуття втоми.

Скоротіть кількість кави

Обов'язково відмовтеся від кофеїну в другій половині дня. Якщо пити багато кави, організм виробить толерантність, а стимулюючий напій не працюватиме навіть вранці.

Вітаміни

Застосовуйте вітамін D / Фото Pexels

На додаток до правильного харчування потрібно стежити за рівнем вітамінів та мікроелементів. Тут дуже важливо проконсультуватися з лікарем. Це стосується, наприклад, заліза, яке впливає на дофамінову систему мозку та бере участь у регуляції процесів сну. Або кальцію, який контролює тривалість сну. Також українці часто стикаються з проблемою нестачі вітаміну D. Щоб не допустити цього, варто приймати безпечну дозу 15 – 20 мікрограмів на добу.

Світлотерапія

Це немедикаментозний метод, у якому використовуються спеціальні лампи, які відтворюють природне денне світло. У першій половині дня потрібно включити лампу та продовжувати займатися своїми справами. Навіть година світлотерапії допоможе покращити самопочуття.