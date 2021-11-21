Оригінальний стейк з цвітної капусти: смак вас здивує

21 листопада 2021 , 09:11
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Джерело:

НВ

Цій страві особливо зрадіють вегетаріанці та ті, хто намагається схуднути. Вона має унікальний смак та при цьому зберігає корисні властивості овоча.

Тож якщо ви любитель оригінальних страв та незвичайних поєднань – тоді точно оціните рецепт Сергія Башинського, шеф-кухаря ресторану Veranda on the river. Готувати стейк швидко та легко, а користі він принесе чимало.

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Рецепт стейку з цвітної капусти

Інгредієнти

  • 1 головка цвітної капусти;
  • 100 мілілітрів 30% вершків;
  • 20 грамів бурякового фрешу;
  • 20 грамів пармезану;
  • 10 грамів соку глюкози;
  • 1 лист пак-чой;
  • 20 грамів сухарів тонкацу;
  • 20 грамів броколі;
  • 20 грамів оливкової олії;
  • сіль, перець до смаку.

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Спосіб приготування


Оригінальний рецепт приготування цвітної капусти / Фото НВ

Крок 1. Очистьте капусту, помістіть у каструлю з окропом та варіть 7 хвилин. Після цього перекладіть капусту на форму для випікання, полийте оливковою олією та помістіть у духовку, розігріту до 180 градусів, на 12 хвилин. За цей час відваріть броколі протягом 2 хвилини.

Крок 2. Для приготування соусу прокип'ятіть вершки у сотейнику, додайте пармезан, сік глюкози, буряковий фреш, сіль та перець.

Крок 3. Для подачі вилийте соус на тарілку, викладіть капусту, посипте сухарями тонкацу та прикрасьте листом пак-чой і броколі.

Автор: Ірина Бенцак