Оригинальный стейк из цветной капусты: вкус вас удивит
Источник:НВ
Этому блюду особенно обрадуются вегетарианцы и те, кто пытается похудеть. Оно обладает уникальным вкусом и при этом сохраняет полезные свойства овоща.
Если вы любитель оригинальных блюд и необычных сочетаний – тогда точно оцените рецепт Сергея Башинского, шеф-повара ресторана Veranda on the river. Готовить стейк быстро и легко, а пользы он принесет немало.
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Рецепт стейка из цветной капусты
Ингредиенты
- 1 головка цветной капусты;
- 100 миллилитров 30% сливок;
- 20 граммов свекловичного фреша;
- 20 граммов пармезана;
- 10 граммов сока глюкозы;
- 1 лист пак-чой;
- 20 граммов сухарей тонкаца;
- 20 граммов брокколи;
- 20 граммов оливкового масла;
- соль, перец по вкусу.
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Способ приготовления
Оригинальный рецепт приготовления цветной капусты / Фото НВ
Шаг 1. Очистите капусту, поместите в кастрюлю с кипятком и варите 7 минут. После этого переложите капусту на форму для выпечки, полейте оливковым маслом и поместите в духовку, разогретую до 180 градусов, на 12 минут. За это время отварите брокколи в течение 2 минут.
Шаг 2. Для приготовления соуса прокипятите сливки в сотейнике, добавьте пармезан, сок глюкозы, свекольный фреш, соль и перец.
Шаг 3. Для подачи вылейте соус на тарелку, выложите капусту, посыпьте сухарями тонкацу и украсьте листом пак-чой и брокколи.