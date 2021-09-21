Неприємний запах із рота: причини та методи усунення

Причин появи неприємного запаху із рота може бути безліч. Він виникає не лише через певну їжі чи проблеми зі зубами.

Про причини появи неприємного запаху та способи лікування розповіла Марина Сікорська – сімейна лікарка та керівниця медичного центру. Читайте детальніше у нашому матеріалі.

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Неприємний запах із рота

Причини появи

Галітоз – це неприємний запах із ротової порожнини, який виникає внаслідок розмноження бактерій. Причинами появи таких бактерій можуть бути наступні захворювання:

стоматит, карієс, гінгівіт;

запалення нової порожнини, зокрема гайморит;

ангіна та хронічний тонзиліт, тобто ураження мигдаликів;

неналежний догляд за ротовою порожниною;

захворювання шлунково-кишкового тракту.



Причини появи неприємного запаху з рота / Фото Unsplash

До того ж існує кілька різновидів неприємного запаху: солодкий, кислий та запах ацетону. Кожен із них вказує на певну проблему. Наприклад, солодкий запах вказує на патологію печінки чи гепатит, кислий – є ознакою підвищеної кислотності у шлунково-кишковому тракті, запах ацетону зазвичай свідчить про наявність ацетонемічного синдрому або цукрового діабету.

Як позбутися запаху з рота

Якщо вас турбує неприємний запах з рота, варто звернутись до сімейного лікаря. Саме він допоможе визначити причину та підібрати правильне лікування. Налагодити мікрофлору ротової порожнини та позбутись карієсу допоможе стоматолог. Із захворюваннями кишково-шлункового тракту варто звертатись до гастроентеролога, який скоригує харчування та призначить потрібне лікування. До того ж налагодити роботу шлунково-кишкового тракту допоможе збалансоване харчування.



Лікар допоможе усунути проблему із запахом / Фото Unsplash

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Не забувайте також підтримувати водний баланс та пити достатню кількість рідини, аби зволожувати ротову порожнину й весь організм. У випадку, коли причиною запаху з рота є бактеріальний гайморит, його потрібно лікувати антибіотикотерапією. Також важливо слідкувати за вологістю повітря та температурою в приміщенні. Оптимальні показники: вологість – не менше 50 – 70%, а температура повітря повинна складати 22 – 24 градуси.