Неприятный запах изо рта: причины и методы устранения

Причин появления неприятного запаха изо рта может быть множество. Он возникает не только из-за определенной пищи или проблемы с зубами.

О причинах появления неприятного запаха и способах лечения рассказала Марина Сикорская – семейный врач и руководитель медицинского центра. Читайте подробнее в нашем материале.

Узнайте Какая опасность подстерегает детей в песочнице

Неприятный запах изо рта

Причины появления

Галитоз – это неприятный запах изо рта, который возникает вследствие размножения бактерий. Причинами появления таких бактерий могут быть следующие заболевания:

стоматит, кариес, гингивит;

воспаление новой полости, в частности гайморит;

ангина и хронический тонзиллит, то есть поражения миндалин;

ненадлежащий уход за полостью рта;

заболевания желудочно-кишечного тракта.



Причины появления неприятного запаха изо рта / Фото Unsplash

К тому же существует несколько разновидностей неприятного запаха: сладкий, кислый и запах ацетона. Каждый из них указывает на определенную проблему. Например, сладкий запах указывает на патологию печени или гепатит, кислый – является признаком повышенной кислотности в желудочно-кишечном тракте, запах ацетона обычно свидетельствует о наличие ацетонемического синдрома или сахарного диабета.

Как избавиться от запаха изо рта

Если вас беспокоит неприятный запах изо рта, стоит обратиться к семейному врачу. Именно он поможет определить причину и подобрать правильное лечение. Наладить микрофлору ротовой полости и избавиться от кариеса поможет стоматолог. С заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит обращаться к гастроэнтерологу, который скорректирует питание и назначит нужное лечение. К тому же наладить работу желудочно-кишечного тракта поможет сбалансированное питание.



Врач поможет устранить проблему с запахом / Фото Unsplash

Интересно знать Причина не только в питании: через эти гормоны вы набираете вес

Не забывайте также поддерживать водный баланс и пить достаточное количество жидкости, чтобы увлажнять ротовую полость и весь организм. В случае, когда причиной запаха изо рта является бактериальный гайморит, его нужно лечить антибиотикотерапией. Также важно следить за влажностью воздуха и температурой в помещении. Оптимальные показатели: влажность – не менее 50 – 70%, а температура воздуха должна составлять 22 – 24 градуса.