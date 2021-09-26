Не вживайте ці продукти, якщо у вас високий артеріальний тиск

Запобігти захворюванню гіпертонії та знизити артеріальний тиск можна за допомогою спеціальної дієти. Річ у тім, що деякі продукти можуть сприяти підвищеному тиску, тому їх варто виключити з раціону.

Здорово 24 розповідають, які продукти не варто вживати, якщо вас турбує високий кров'яний тиск. Після того, як ви виключите їх з раціону, неодмінно почуватиметесь краще.

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Що не варто їсти, якщо у вас високий кров'яний тиск

Менше м'яса, більше овочів



Вживайте більше овочів / Фото Unsplash

Збільшити клітковину та натрій в організмі можна за допомогою рослинних продуктів. М'ясо та молочні вироби часто містять у своєму складі нездорові трансжири, які не сприятимуть гарному самопочуттю. Вживайте протягом дня більше фруктів, овочів, листової зелені та цілозернових продуктів. М'ясо можна замінити на корисні нежирні білки, такі як риба, птиця або тофу.

Без харчового натрію

Якщо у вас проблеми з кров'яним тиском чи є ризик серцевих захворювань, варто скоротити щоденне споживання натрію до 1500 – 2300 міліграмів на день. Найкращий спосіб це зробити – частіше готувати свіжі страви самостійно. Вечері та обіди в ресторанах чи напівфабрикати містять у своєму складі багато натрію, що негативно впливає на ваш організм.

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Менше солодощів



Замініть солодощі на фрукти та горіхи / Фото Unsplash

Солодкі напої та продукти містять лише зайві калорії та жодних поживних речовин. Спробуйте замінити шкідливі перекуси на свіжі фрукти, горіхи чи шматочок чорного шоколаду без великої кількості підсолоджувачів та цукру.