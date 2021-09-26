Не употребляйте эти продукты, если у вас высокое артериальное давление

Предотвратить заболевание гипертонии и снизить артериальное давление можно с помощью специальной диеты. Дело в том, что некоторые продукты могут способствовать повышенном давления, поэтому их следует исключить из рациона.

Здорово 24 рассказывают, какие продукты не стоит употреблять, если вас беспокоит высокое кровяное давление. После того, как вы выключите их из рациона, непременно будете чувствовать себя лучше.

Полезно Какая опасность подстерегает детей в песочнице

Что не стоит есть, если у вас высокое кровяное давление

Меньше мяса, больше овощей



Употребляйте больше овощей / Фото Unsplash

Увеличить клетчатку и натрий в организме можно с помощью растительных продуктов. Мясо и молочные изделия часто содержат в своем составе нездоровые трансжиры, которые не будут способствовать хорошему самочувствию. Употребляйте в течение дня больше фруктов, овощей, листовой зелени и цельнозерновых продуктов. Мясо можно заменить полезными нежирными белками, такими как рыба, птица или тофу.

Без пищевого натрия

Если у вас проблемы с кровяным давлением или есть риск сердечных заболеваний, стоит сократить ежедневное потребление натрия до 1500 – 2300 миллиграммов в день. Лучший способ это сделать – чаще готовить свежие блюда самостоятельно. Ужини и обеды в ресторанах или полуфабрикаты содержат в своем составе много натрия, который негативно влияет на ваш организм.

Интересно знать Высокое кровяное давление или гипертензия: симптомы и способы лечения

Меньше сладостей



Замените сладости на фрукты и орехи / Фото Unsplash

Сладкие напитки и продукты содержат только лишние калории и никаких питательных веществ. Попробуйте заменить вредные перекусы на свежие фрукты, орехи или кусочек черного шоколада без большого количества подсластителей и сахара.