Бадьора пенсіонерка перевершила інших учасників забігу в категорії за 60, піднявшись на вершину 1986 метрів над рівнем моря за рекордний час – 1 годину 45 хвилин. Більше про цю історію – далі.

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78-річна полька пробігла до вершини гори менш як за 2 години / Фото The First News

Вчителька з фізкультури, яка нещодавно вийшла на пенсію розповідає, що найбільше боялася снігу, оскільки торік шторм був настільки сильний, що з голови злітали шапки. Це 10-й раз, коли Барбара бере участь в забігу. Цього разу подія відбувалася відразу після того, як вона завоювала золото серед осіб старше 75 років на Schlickeralmlauf – 20-му чемпіонаті світу з гірського бігу серед майстрів.

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Секрет Барбари

​Найшвидша у світі бабуся: 78-річна полька пробігла до вершини гори менш як за 2 години / Фото The First News

Після навчання в Краківській академії фізкультури, дівчина почала викладати фізкультуру та захоплюватися лижним спортом. Перший її марафон відбувся лише у 50. Тоді вона зрозуміла, що це приносить неабияке задоволення.

У 58 років вона пробігла свій перший марафон за 4 години 31 хвилину. Наступного разу вона скоротила час на 20 хвилин. Після успіху в бігу на довгі дистанції жінка почала брати участь у змаганнях з лижних гонок по всій Європі.

Чемпіонка ділиться, що почуватися краще їй допомагає міцний сон та велика кількість овочів та фруктів у раціоні.