МОЗ розповіли про симптоми дуже агресивного раку: результати брифінгу

17 вересня 2021 , 14:52
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Джерело:

Національна служба здоров'я України

Про головні симптоми агресивного раку повідомили співробітники Національної служби здоров'я України на брифінгу. Це захворювання уражає як молодих, так і старших людей.

Рак – це страшна та дуже підступна недуга. Адже її важко виявити на початкових етапах без медичного обстеження. НСЗУ розповіли про один з його нещадних видів, а саме лімфому – злоякісне пухлинне захворювання лімфатичної системи.

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Як розпізнати рак

Будьте обережні, адже ці симптоми можуть бути ознакою лімфоми:

  • збільшення лімфовузлів, яке не супроводжується болем;
  • пітливість вночі;
  • стрімка втрата ваги;
  • підвищена температура;
  • втома;
  • кашель.

При появі перших симптомів, варто звернутись до сімейного лікаря, щоб він вас оглянув та призначив відповідні аналізи. Обмеження та аналізи будуть безкоштовними для кожної людини, яка підписала декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.


При появі перших симптомів зверніться до лікаря / Фото Unsplash

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До того ж діагностичні дослідження для пацієнтів з підозрою на онкозахворювання та пацієнтів у стані ремісії безкоштовні, адже покриваються амбулаторним пакетом. Медики запевняють, що у кожному такому пакеті закладені кошти на необхідний обсяг медичних послуг, яких потребує пацієнт.

Автор: Ірина Бенцак