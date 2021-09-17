В Минздраве рассказали о симптомах очень агрессивного рака: результаты брифинга

О главных симптомах агрессивного рака сообщили сотрудники Национальной службы здоровья Украины на брифинге. Это заболевание поражает как молодых, так и пожилых людей.

Рак – это страшная и очень коварная болезнь. Ведь ее трудно обнаружить на начальных этапах без медицинского обследования. НСЗУ рассказали об одном из его беспощадных видов, а именно лимфому – злокачественное опухолевое заболевание лимфатической системы.

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Как распознать рак

Будьте осторожны, ведь эти симптомы могут быть признаком лимфомы:

увеличение лимфоузлов, которое не сопровождается болью;

потливость ночью;

стремительная потеря веса;

повышенная температура;

усталость;

кашель.

При появлении первых симптомов, следует обратиться к семейному врачу, чтобы он вас осмотрел и назначил соответствующие анализы. Ограничения и анализы будут бесплатными для каждого человека, подписавшего декларацию из семейным врачом, терапевтом или педиатром.



При появлении первых симптомов обратитесь к врачу / Фото Unsplash

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К тому же диагностические исследования для пациентов с подозрением на онкозаболевания и пациентов в состоянии ремиссии бесплатные, ведь покрываются амбулаторным пакетом. Медики уверяют, что в каждом таком пакете заложены средства на необходимый объем медицинских услуг, в которых нуждается пациент.