В Минздраве рассказали о симптомах очень агрессивного рака: результаты брифинга
Источник:Національна служба здоров'я України
О главных симптомах агрессивного рака сообщили сотрудники Национальной службы здоровья Украины на брифинге. Это заболевание поражает как молодых, так и пожилых людей.
Рак – это страшная и очень коварная болезнь. Ведь ее трудно обнаружить на начальных этапах без медицинского обследования. НСЗУ рассказали об одном из его беспощадных видов, а именно лимфому – злокачественное опухолевое заболевание лимфатической системы.
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Как распознать рак
Будьте осторожны, ведь эти симптомы могут быть признаком лимфомы:
- увеличение лимфоузлов, которое не сопровождается болью;
- потливость ночью;
- стремительная потеря веса;
- повышенная температура;
- усталость;
- кашель.
При появлении первых симптомов, следует обратиться к семейному врачу, чтобы он вас осмотрел и назначил соответствующие анализы. Ограничения и анализы будут бесплатными для каждого человека, подписавшего декларацию из семейным врачом, терапевтом или педиатром.
При появлении первых симптомов обратитесь к врачу / Фото Unsplash
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К тому же диагностические исследования для пациентов с подозрением на онкозаболевания и пациентов в состоянии ремиссии бесплатные, ведь покрываются амбулаторным пакетом. Медики уверяют, что в каждом таком пакете заложены средства на необходимый объем медицинских услуг, в которых нуждается пациент.