Ми підготували для вас добірку акаунтів, які стануть у пригоді, якщо ви вирішили худнути. Надихайтесь та мотивуйтесь кожного дня разом з професіоналами.

Корисно Чим небезпечна любов до суші та стейків із кров'ю

На кого підписатись, якщо вирішили худнути

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Спільний проєкт зіркової тренерки, телеведучої Аніти Луценко і Юлії Богдан, тренерки та йогині. На сторінці вони діляться корисними рецептами, відео з тренувань та порадами щодо схуднення. Тут можна знайти багато цікавинок.

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Таня Федорищева приведе вас у форму завдяки тренуванням. Вона робить акцент не лише на фізичних навантаженнях, а й ділиться програмою харчування. Ви можете знайти чимало безкоштовних відео з марафонів на її каналі у ютубі.

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Авторкою цієї сторінки є тренерка та нутриціологиня Олена Манзюк. Тут ви знайдете вправи для сідниць, гарної постави та пресу. Жінка також ділиться корисними порадами та розповідає про функціонування організму та різні процеси.

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За порадами щодо правильного харчування варто зазирнути до Юліани Ергешової, лікаря-дієтолога. Вона розповідає про корисний раціон та ділиться рецептами смачних та здорових перекусів.

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Ще одна інстаграмна помічниця та дієтологиня Олеся Добрянська допоможе вам прийти у форму. Її поради дуже практичні та корисні. Тому, якщо ви у пошуках порадниці, сміливо підписуйтесь на цю сторінку.

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Про ваш збалансований раціон також подбає зіркова дієтологиня Світлана Фус. Вона не лише ділиться корисними рецептами, а й розповідає про користь та шкоду різних продуктів. Тут також можна знайти відео з іншими експертами на цікаві теми.

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Тут просто ідеальний тандем смакоти та користі. Здорові сніданки, печиво, кекси та інші десерти, які не нашкодять вашій фігурі. Це справжня знахідка для тих, хто хоче худнути смачно.

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Ольга Дорош розповість про те, які продукти не варто вживати, а на яких вітамінах і корисних елементах краще зробити акцент, щоб організм отримував потрібну кількість поживних речовин.

До теми Міцний тил: 8 ефективних вправ для укріплення м'язів спини

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Варто також дбати про своє здоров'я та стежити за ним. У цьому вам допоможе дієтологиня Тетяна Лакуста, яка розповість про симптоми та природу різноманітних захворювань, поділиться списком корисних продуктів та рецептами страв.