Капустяні оладки: корисний рецепт сніданку від дієтолога

16:57

Капуста багата клітковиною, вітамінами та мінералами, необхідними для підтримки тонусу. Вони легко засвоюються і не перевантажують організм зайвими калоріями. Проте цей овоч не всім смакує у сирому вигляді, тому ми вирішили поділитись із вами цікавим способом приготування.