Капустяні оладки: корисний рецепт сніданку від дієтолога

26 вересня 2021 , 16:57
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Джерело:

Інстаграм Світлани Фус

Капуста багата клітковиною, вітамінами та мінералами, необхідними для підтримки тонусу. Вони легко засвоюються і не перевантажують організм зайвими калоріями. Проте цей овоч не всім смакує у сирому вигляді, тому ми вирішили поділитись із вами цікавим способом приготування.

Здивуйте своїх рідних оригінальним сніданком з капустяних оладків. Дієтологиня Світлана Фус поділилась цим корисним рецептом на своїй сторінці в інстаграмі.

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Рецепт капустяних оладків

Інгредієнти

  • 1 білокачанна капуста;
  • 2 яйця;
  • 4 столові ложки муки;
  • спеції до смаку;
  • олія;
  • свіжа зелень (кріп та петрушка);
  • сметана або натуральний йогурт.

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Спосіб приготування


Ніжний смак та багато користі / Фото з інстаграму 

Крок 1. Подрібніть капусту, додайте солі, перцю, добре перемніть та залиште на кілька хвилин.

Крок 2. Збийте до капусти яйця, додайте 2 – 3 столові ложки борошна та ретельно перемішайте. Яєчна суміш повинна мати густу консистенцію.

Крок 3. Додайте на пательню олію та викладіть тісто, злегка притискаючи ложкою. Готуйте до появи золотистої скоринки по 5 хвилин з кожного боку.

Подавати ніжні капустяні оладки варто теплими, полити зверху сметаною і приправити зеленню.

Автор: Ірина Бенцак