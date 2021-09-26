Капустные оладьи: полезный рецепт завтрака от диетолога

Капуста богатая клетчаткой, витаминами и минералами, необходимыми для поддержания тонуса. Они легко усваиваются и не перегружают организм лишними калориями. Однако этот овощ не всем вкусен в сыром виде, поэтому мы решили поделиться с вами интересным способом приготовления.

Удивите своих родных оригинальным завтраком из капустных оладий. Диетологиня Светлана Фус поделилась этим полезным рецептом на своей странице в инстаграме.

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Рецепт капустных оладий

Ингредиенты

1 белокочанная капуста;

2 яйца;

4 столовые ложки муки;

специи по вкусу;

масло;

свежая зелень (укроп и петрушка);

сметана или натуральный йогурт.

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Способ приготовления



Нежный вкус и много полезы / Фото с инстаграму

Шаг 1. Измельчите капусту, добавьте соли, перца, хорошо перемнить и оставьте на несколько минут.

Шаг 2. Взбейте до капусты яйца, добавьте 2 – 3 столовые ложки муки и тщательно перемешайте. Яичная смесь должна иметь густую консистенцию.

Шаг 3. Добавьте в сковороду масло и выложите тесто, слегка прижимая ложкой. Готовьте до появления золотистой корочки по 5 минут с каждой стороны.

Подавать нежные капустные оладьи стоит теплыми, полить сверху сметаной и приправить зеленью.