Капустные оладьи: полезный рецепт завтрака от диетолога
Источник:Інстаграм Світлани Фус
Капуста богатая клетчаткой, витаминами и минералами, необходимыми для поддержания тонуса. Они легко усваиваются и не перегружают организм лишними калориями. Однако этот овощ не всем вкусен в сыром виде, поэтому мы решили поделиться с вами интересным способом приготовления.
Удивите своих родных оригинальным завтраком из капустных оладий. Диетологиня Светлана Фус поделилась этим полезным рецептом на своей странице в инстаграме.
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Рецепт капустных оладий
Ингредиенты
- 1 белокочанная капуста;
- 2 яйца;
- 4 столовые ложки муки;
- специи по вкусу;
- масло;
- свежая зелень (укроп и петрушка);
- сметана или натуральный йогурт.
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Способ приготовления
Нежный вкус и много полезы / Фото с инстаграму
Шаг 1. Измельчите капусту, добавьте соли, перца, хорошо перемнить и оставьте на несколько минут.
Шаг 2. Взбейте до капусты яйца, добавьте 2 – 3 столовые ложки муки и тщательно перемешайте. Яичная смесь должна иметь густую консистенцию.
Шаг 3. Добавьте в сковороду масло и выложите тесто, слегка прижимая ложкой. Готовьте до появления золотистой корочки по 5 минут с каждой стороны.
Подавать нежные капустные оладьи стоит теплыми, полить сверху сметаной и приправить зеленью.