Аналіз на глікований гемоглобін: кому та як часто потрібно здавати

Що криється за цим складним терміном – "глікований гемоглобін"? Які захворювання і патологічні стани можуть вплинути на результати цього дослідження та чому здоровим людям проходити його не доцільно? Дізнайтеся з цієї статті.

Визначення глікованого гемоглобіну (HbA1C) допомагає контролювати перебіг діабету і прогнозувати розвиток можливих ускладнень. Провівши це дослідження, можна чітко сказати, чи лікування, яке призначив лікар, є ефективним.

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У той час як перевірку рівня цукру у крові, яку пацієнт проводить щодня, є індикатором хвороби у конкретний момент часу, аналіз на HbA1C показує середній рівень глюкози у крові за останні 2 – 3 місяці. Високий рівень глікованого гемоглобіну сигналізує про те, що діабет контролюється недостатньо і, відповідно, може призвести до серйозних ускладнень.

Еритроцити, або, як ми ще їх називаємо, червоні кров'яні тільця, мають мембрану, яка дозволяє глюкозі (органічній хімічній сполуці, присутній у деяких продуктах), проникати у них. Таким чином, глюкоза потрапляє до гемоглобіну – червоного пігменту крові, який міститься в еритроцитах і завданням якого є переносити кисень.

Глікований гемоглобін піддається процесу глікування, тобто приєднання вуглеводних залишків. Це – незворотний процес, а отже. У людей з порушеннями обміну вуглеводів (зокрема з цукровим діабетом) цей процес посилюється. Власне, концентрація глюкози у цьому гемоглобіні і є показником глікемії, тобто її загальної концентрації в організмі.

З часом HbA1C поступово виводиться з крові, оскільки на заміну старим еритроцитам приходять нові, які містять неглікований гемоглобін. З огляду на тривале життя еритроцитів (до 120 діб) вимірювані значення глікованого гемоглобіну відображають рівень глюкози за попередні 6 – 8 тижнів як мінімум.

Як вимірюють HbA1C

Щоб виміряти концентрацію глікованого гемоглобіну, беруть кров із вени. Дослідженню підлягає сироватка крові. Перед аналізом пацієнт повинен нічого не їсти протягом останнім 8 годин (як мінімум).

Норма глікованого гемоглобіну

Згідно з міжнародними рекомендаціями, перевіряти рівень HbA1C діабетикам рекомендується кожні три місяці. Якщо ж пацієнт добре контролює свою хворобу – кожні пів року.

Результат вимірювання HbA1C визначається відповідно до стандартів NGSP (у відсотках) або IFCC (у мілімолях на літр). Рівень глікованого гемоглобіну визначають також з використанням методу HPLC, але рідше.

Норма HbA1C для пацієнтів з цукровим діабетом залежить від стану здоров'я і віку людини:

до 7% від загального гемоглобіну (53 мілімоль на моль) є свідченням того, що хворий домігся збалансування вуглеводного обміну;

до 6,5% (48 мілімолів на моль) – для дітей і молоді, осіб з діабетом 2-ого типу, які захворіли нещодавно та осіб з 1-им типом (за умови, що хвороба не впливає на якість життя пацієнта);

до 6,5% (48 мілімолів на моль) – для жінок, які хворіють на діабет і планують вагітність;

до 6% (42 мілімоль на моль) – для жінок, хворих на діабет в ІІ і ІІІ триместрі вагітності (за відсутності високого ризику гіпоглікемії у них);

до 8% (64 мілімоль на моль) – для людей похилого віку, які тривалий час страждають на діабет, перенесли інсульт, інфаркт міокарда або мають інші захворювання.

Норма глікованого гемоглобіну для здорових людей – близько 5% від загального гемоглобіну.

Варто знати

Для оцінки стану метаболізму глюкози використовують переважно три показники:

глікований гемоглобін;

глюкозу натще;

глюкозо-толерантний тест.

В яких випадках призначають аналіз на HbA1C

Лікар може скерувати на таке дослідження, щоб:

діагностувати у пацієнта цукровий діабет;

оцінити перебіг хвороби і ефективність контролю за нею (такий аналіз хворому необхідно здавати хоча би раз на рік);

прийняти рішення про початок лікування інсуліном;

контролювати перебіг діабету у вагітної пацієнтки;

якщо пацієнт проводить регулярні заміри рівня глюкози у домашніх умовах, а показники – нестабільні;

якщо пацієнт достатньо не контролює свого діабету.

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Інтерпретація результатів

Перед тим, як інтерпретувати результати, врахуйте, що різні лабораторії використовують різні методи тестування, а тому показники можуть відрізнятися один від одного.

Підвищення рівня глюкози у крові провокує неферментативне приєднання молекули глюкози до гемоглобіну. Чим більша концентрація HbA1C, тим більша ймовірність розвитку метаболічних та органних ускладнень діабету. Високий рівень глікованого гемоглобіну сигналізує також про те, що пацієнт не контролює належно свого діабету.

Різні лабораторії використовують різні методи тестування / Фото pro-medica

Важливо

У пацієнтів, яким переливали кров, людей, що страждають на анемію або захворювання, які супроводжуються змінами структури гемоглобіну, HbA1C може не корелюватися з реальним рівнем глюкози у крові.

Що може вплинути на результати аналізу

На результати дослідження на глікований гемоглобін можуть впливати певні захворювання або патологічні стани організму:

занижений показник HbA1C – причиною може бути скорочення періоду життя еритроцитів (наприклад, при гемолітичній анемії або значних крововтратах), а також перша половина вагітності;

завищений показник HbA1C виявляють у пацієнтів з нирковою недостатністю, гіперліпопротеїнемією, у жінок у другій половині вагітності, при грудному вигодовуванні, у пацієнтів, які приймають велику кількість саліцилатів та у хворих на залізодефіцитну анемію (через більший відсоток "старих" клітин крові).

Чому необхідно знижувати рівень підвищеного глікованого гемоглобіну

Зниження рівня HbA1C на 1% зменшує вірогідність:

виникнення побічних ефектів (ретинопатії і діабетичної нефропатії) на 37%;

інсульту – на 5%;

смерті – на 12%;

ампутації кінцівок – аж на 43%!

У хворих на діабет 1-ого типу підвищення рівня глікованого гемоглобіну на 1% збільшує ризик полінейропатії на 10 – 15%.

Ускладнення недостатньо контрольованого діабету

У пацієнтів з діабетом 2-ого типу належний контроль недуги зменшує частоту випадків полінейропатії на 60% і відтерміновує її розвиток на два роки.

Діабет може провокувати:

інсульт;

інфаркт міокарда (у хворих на діабет зустрічається у чотири рази частіше, ніж у здорових людей);

ураження нирок;

т. зв. синдром діабетичної стопи;

діабетичну ретинопатію;

порушення кровообігу (у 75% випадків призводять до летальних наслідків);

гангрену і, відповідно, ампутацію кінцівок;

захворювання периферичних судин;

катаракту.

Увага! Пацієнтам з діабетом аналіз на HbA1C рекомендують здавати хоча би РАЗ на рік. Більшості пацієнтів достатньо буде проходити таке дослідження кожні пів року.

Аналіз на глікований гемоглобін: ціна

Цей аналіз важливий, бо дозволяє контролювати процес лікування та його ефективність, а також показує, наскільки ретельно пацієнт дотримується рекомендацій лікаря. За результатами цього дослідження можна вносити зміни у призначену схему лікування, що дозволить знизити ризик виникнення ускладнень діабету.

Вимірювання концентрації HbA1C коштує від 140 до 200 гривень (залежно від лабораторії).