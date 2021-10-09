Анализ на гликированный гемоглобин: кому и как часто нужно сдавать

Что кроется за этим сложным термином – "гликированный гемоглобин"? Какие заболевания и патологические состояния могут повлиять на результаты этого исследования и почему здоровым людям проходить его нецелесообразно? Узнайте из этой статьи.

Определение гликированного гемоглобина (HbA1C) помогает контролировать течение диабета и прогнозировать развитие возможных осложнений. Проведя это исследование, можно четко сказать, является ли лечение, которое назначил врач, эффективным.

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В то время как проверка уровня сахара в крови, которую пациент проводит ежедневно, является индикатором болезни в конкретный момент времени, анализ на HbA1C показывает средний уровень глюкозы в крови за последние 2 – 3 месяца. Высокий уровень гликированного гемоглобина сигнализирует о том, что диабет контролируется недостаточно и, следовательно, может привести к серьезным осложнениям.

Эритроциты, или, как мы их еще называем, красные кровяные тельца, имеют мембрану, позволяющую глюкозе (органическому химическому соединению, присутствующему в некоторых продуктах), проникать в них. Таким образом, глюкоза попадает в гемоглобин – красный пигмент крови, который содержится в эритроцитах. Его задачей является транспортировка кислорода.

Гликированный гемоглобин подвергается процессу гликирования, то есть присоединения углеводных остатков. Это – необратимый процесс, а следовательно глюкоза, связанная с гемоглобином остается в эритроцитах до конца жизни этих клеток крови. У людей с нарушениями обмена углеводов (в частности, с сахарным диабетом) этот процесс усиливается. Собственно, концентрация глюкозы в этом гемоглобине и является показателем гликемии, то есть общей ее концентрации в организме.

Со временем HbA1C постепенно выводится из крови, поскольку на замену старым эритроцитам приходят новые, содержащие негликированный гемоглобин. Учитывая долгую жизнь эритроцитов (до 120 суток) измеряемые значения гликированного гемоглобина отражают уровень глюкозы за предыдущие 6 – 8 недель как минимум.

Как измеряют HbA1C

Чтобы измерить концентрацию гликированного гемоглобина, берут кровь из вены. Исследованию подлежит сыворотка крови. Перед анализом пациент должен ничего не есть в течение последних 8 часов (как минимум).

Согласно международным рекомендациям, проверять уровень HbA1C диабетикам рекомендуется каждые три месяца. Если же пациент хорошо контролирует свою болезнь – каждые полгода.

Норма гликированного гемоглобина

Результат измерения HbA1C определяется в соответствии со стандартами NGSP (в процентах) или IFCC (в миллимоль на литр). Уровень гликированного гемоглобина определяют также с использованием метода HPLC, но реже.

Норма HbA1C для пациентов с сахарным диабетом зависит от состояния здоровья и возраста человека:

до 7% от общего гемоглобина (53 миллимоль на моль) свидетельствует о том, что больной добился сбалансирования углеводного обмена;

до 6,5% (48 миллимоль на моль) – для детей и молодежи, лиц с диабетом 2-ого типа, которые заболели недавно и лиц с 1-ым типом (при условии, что болезнь не влияет на качество жизни пациента);

для детей и молодежи, лиц с диабетом 2-ого типа, которые заболели недавно и лиц с 1-ым типом (при условии, что болезнь не влияет на качество жизни пациента); до 6,5% (48 миллимоль на моль) – для женщин, страдающих диабетом и планирующих беременность;

для женщин, страдающих диабетом и планирующих беременность; до 6% (42 миллимоль на моль) – для женщин, больных диабетом во II и III триместре беременности (при отсутствии высокого риска гипогликемии у них);

для женщин, больных диабетом во II и III триместре беременности (при отсутствии высокого риска гипогликемии у них); до 8% (64 миллимоль на моль) – для пожилых людей, длительно страдающих диабетом, перенесших инсульт, инфаркт миокарда или имеющих другие заболевания.

Норма гликированного гемоглобина для здоровых людей – около 5% от общего гемоглобина.

Стоит знать

Для оценки состояния метаболизма глюкозы используют преимущественно три показателя:

гликированный гемоглобин;

глюкозу натощак;

глюкозо-толерантный тест.

В каких случаях назначают анализ на HbA1C

Врач может направить на такое исследование, чтобы:

диагностировать у пациента сахарный диабет;

оценить течение болезни и эффективность контроля за ней (такой анализ больному необходимо сдавать хотя бы раз в год);

принять решение о начале лечения инсулином;

контролировать течение диабета у беременной пациентки;

если пациент проводит регулярные замеры уровня глюкозы в домашних условиях, а показатели – нестабильные;

нестабильные; если пациент достаточно не контролирует своего диабета.

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Интерпретация результатов

Перед тем, как интерпретировать результаты, учтите, что разные лаборатории используют различные методы тестирования, поэтому показатели могут отличаться друг от друга.

Повышение уровня глюкозы в крови провоцирует неферментативное присоединение молекулы глюкозы к гемоглобину. Чем больше концентрация HbA1C, тем больше вероятность развития метаболических и органных осложнений диабета. Высокий уровень гликированного гемоглобина сигнализирует также о том, что пациент не контролирует должным образом своего диабета.

Различные лаборатории используют различные методы тестирования / Фото pro-medica

Важно

У пациентов, которым переливали кровь, людей, страдающих анемией или заболеваниями, сопровождающимися изменениями структуры гемоглобина, HbA1C может не коррелировать с реальным уровнем глюкозы в крови.

Что может повлиять на результаты анализа

На результаты исследования на гликированный гемоглобин могут повлиять определенные заболевания или патологические состояния организма:

заниженный показатель HbA1C – причиной может быть сокращение периода жизни эритроцитов (например, при гемолитической анемии или значительных кровопотерях), а также первая половина беременности;

причиной может быть сокращение периода жизни эритроцитов (например, при гемолитической анемии или значительных кровопотерях), а также первая половина беременности; завышенный показатель HbA1C выявляют у пациентов с почечной недостаточностью, гиперлипопротеинемией, у женщин во второй половине беременности, при грудном вскармливании, у пациентов, принимающих большое количество салицилатов и у больных железодефицитной анемией (через больший процент "старых" клеток крови).

Почему необходимо снижать уровень повышенного гликированного гемоглобина

Снижение уровня HbA1C на 1% уменьшает вероятность:

возникновения побочных эффектов (ретинопатии и диабетической нефропатии) на 37%;

инсульта – на 5%;

на 5%; смерти – на 12%;

на 12%; ампутации конечностей – на 43%!

У больных диабетом 1-ого типа повышение уровня гликированного гемоглобина на 1% увеличивает риск полинейропатии на 10 – 15%.

Осложнения недостаточно контролируемого диабета

У пациентов с диабетом 2-ого типа надлежащий контроль болезни уменьшает частоту случаев полинейропатии на 60% и отстрачивает ее развитие на два года.

Диабет может провоцировать:

инсульт;

инфаркт миокарда (у больных диабетом встречается в четыре раза чаще, чем у здоровых людей);

поражение почек;

т. н. синдром диабетической стопы;

диабетическую ретинопатию;

нарушение кровообращения (в 75% случаев приводят к летальному исходу);

гангрену и, соответственно, ампутацию конечностей;

заболевания периферических сосудов;

катаракту.

Внимание! Пациентам с диабетом анализ на HbA1C рекомендуют сдавать хотя бы раз в год. Большинству пациентов достаточно будет проходить такое исследование каждые полгода.

Анализ на гликированный гемоглобин: цена

Этот анализ важен, так как позволяет контролировать процесс лечения и его эффективность, а также показывает, насколько тщательно пациент следует рекомендациям лечащего врача. По результатам этого исследования можно вносить изменения в назначенную схему лечения, что позволит снизить риск возникновения осложнений диабета.

Измерение концентрации HbA1C стоит от 140 до 200 гривен (в зависимости от лаборатории).