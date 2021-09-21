Доступні ліки: пацієнти з розладами психіки зможуть безкоштовно отримувати препарати

Відтепер отримувати ліки безкоштовно зможуть і пацієнти з розладами психіки. Про це повідомила Національна служба безпеки України.

Людям, які страждають через епілепсію, шизофренію, ПТСР, депресію, афективні та невротичні розлади, буде відшкодовувати вартість препаратів держава. Програма стартує вже з 1 жовтня 2021 року.

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Деталі програми

Національна служба безпеки України додає у програму "Доступні ліки" пацієнтів з розладами психіки. Щоб отримати препарати безкоштовно або з невеликою доплатою, необхідно найближчим часом звернутись до невролога або психіатра. Лікар зможе створити індивідуальний план лікування, внести хворого в електронну систему охорони здоров'я та виписати спеціальний електронний рецепт. Необхідні препарати можна отримати в будь-якій аптеці, що працює за відповідним договором з НСЗУ.



Необхідно звернутись до лікаря за рецептом / Фото Unsplash

Сімейний лікар виписати рецепт та внести у базу пацієнтів з розладами психіки не може.

Знайти відповідну аптеку, яка співпрацює з програмою "Доступні ліки" можна з допомогою онлайн-сервісу. Він показує усі аптеки у радіусі 7 кілометрів від медичного закладу, в якому працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти. Тут також можна дізнатись суму компенсації від Національної служби здоров'я для кожної мережі аптек.

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