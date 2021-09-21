Доступные лекарства: пациенты с расстройствами психики смогут бесплатно получать препараты

Отныне получать лекарства бесплатно смогут и пациенты с расстройствами психики. Об этом сообщила Национальная служба безопасности Украины.

Людям, которые страдают от эпилепсии, шизофрении, ПТСР, депрессии, аффективных и невротических расстройств, будет возмещать стоимость препаратов государство. Программа стартует уже с 1 октября 2021 года.

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Детали программы

Национальная служба безопасности Украины добавляет в программу "Доступные лекарства" пациентов с расстройствами психики. Чтобы получить препараты бесплатно или с небольшой доплатой, необходимо в ближайшее время обратиться к неврологу или психиатру. Врач сможет создать индивидуальный план лечения, внести больного в электронную систему здравоохранения и выписать специальный электронный рецепт. Необходимые препараты можно получить в любой аптеке, работающий по соответствующему договору с НСЗУ.



Необходимо обратиться к врачу за рецептом / Фото Unsplash

Семейный врач выписать рецепт и внести в базу пациентов с расстройствами психики не может.

Найти подходящую аптеку, которая сотрудничает с программой "Доступные лекарства" можно с помощью онлайн-сервиса. Он показывает все аптеки в радиусе 7 километров от медицинского учреждения, в котором работают семейные врачи, педиатры и терапевты. Здесь также можно узнать сумму компенсации от Национальной службы здоровья для каждой сети аптек.

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