Додайте трохи щастя у буденність: як підвищити рівень серотоніну

Аби бути здоровим, потрібно правильно харчуватись і займатись спортом. Але що ж робити, щоб почуватись щасливим?

Фізичний і психічний стан дуже пов'язані та безпосередньо залежать один від одного. Тому дбаючи про свій організм, ви автоматично покращуєте своє самопочуття та підвищуєте рівень щастя.

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Як стати щасливим

Фізична активність і здоровий раціон – є ключовими факторами здорового організму. Не менш важливим також є сон, адже саме він відповідає за відновлення організму. Дієтологиня Світлана Фус також запевняє, що фізичне та психічне здоров'я безпосередньо пов'язане з функціонуванням осі: кишківник – мікробіота – мозок. Кишківник часто вважають другим мозком, адже зв'язок між двома важливими органами давно доведений та дуже міцний. Ключову роль у здоров'ї кишківника відіграє мікробіота, яка бере участь у багатьох важливих процесах:

виробництві вітамінів;

синтезі гормонів та регулюванні їх метаболізму;

утворенні нейромедіаторів, що відповідають за роботу мозку.



Харчування і спорт впливають на самопочуття / Фото Unsplash

Як працює гормон щастя

Гормон серотонін відносять до нейротрансмітерів – це хімічні сполуки в організмі, які беруть участь у передачі інформації між клітинами нервової системи, м'язами та залозами. 60 – 90% "гормону щастя" виробляється саме у шлунково-кишковому тракті. Коли кількість цього гормону у нормі, ви маєте гарне самопочуття та настрій. Своєю чергою, дефіцит серотоніну ви одразу ж помітите, адже можете зіткнутись із порушеннями сну, апетиту, психічного стану.



Синтез серотоніну залежить від багатьох факторів / Фото Unsplash

Чому виникають порушення сну

Саме брак серотоніну може стати причиною неспання. Річ у тім, що цей гормон бере участь в утворенні іншого гормону сну – мелатоніну. Це також часто стає причиною депресій.

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Як додати "гормон щастя"

Якщо ви хочете почуватись щасливими та бадьорими, дотримуйтесь цих рекомендацій:

Займайтесь спортом: приділіть увагу аеробному навантаженню, а саме бігу, плаванню, їзді на велосипеді.

Додайте у раціон продукти, багаті білком (рибу, яйця, бобові, яловичину, молочні продукти, тверді сорти сирів), клітковиною (овочі, фрукти, злакові та бобові) та жирами (рослинні олії, горіхи, насіння).

Подбайте про якісний сон, який повинен тривати 6 – 8 годин на добу, вчіться справлятись зі стресами та відпочивати.

Додайте сонця: для вироблення серотоніну потрібен ультрафіолет. Саме через відсутність сонячного світла люди частіше стикаються із депресіями взимку.



Додайте бігу у життя / Фото Unsplash

І, головне, дбайте про мікробіоту кишківника, годуйте її овочами та фруктами, адже саме корисні бактерії товстої кишки вносять свій істотний внесок в секрецію серотоніну.