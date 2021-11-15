Додайте трохи щастя у буденність: як підвищити рівень серотоніну
Джерело:НВ
Аби бути здоровим, потрібно правильно харчуватись і займатись спортом. Але що ж робити, щоб почуватись щасливим?
Фізичний і психічний стан дуже пов'язані та безпосередньо залежать один від одного. Тому дбаючи про свій організм, ви автоматично покращуєте своє самопочуття та підвищуєте рівень щастя.
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Як стати щасливим
Фізична активність і здоровий раціон – є ключовими факторами здорового організму. Не менш важливим також є сон, адже саме він відповідає за відновлення організму. Дієтологиня Світлана Фус також запевняє, що фізичне та психічне здоров'я безпосередньо пов'язане з функціонуванням осі: кишківник – мікробіота – мозок. Кишківник часто вважають другим мозком, адже зв'язок між двома важливими органами давно доведений та дуже міцний. Ключову роль у здоров'ї кишківника відіграє мікробіота, яка бере участь у багатьох важливих процесах:
- виробництві вітамінів;
- синтезі гормонів та регулюванні їх метаболізму;
- утворенні нейромедіаторів, що відповідають за роботу мозку.
Харчування і спорт впливають на самопочуття / Фото Unsplash
Як працює гормон щастя
Гормон серотонін відносять до нейротрансмітерів – це хімічні сполуки в організмі, які беруть участь у передачі інформації між клітинами нервової системи, м'язами та залозами. 60 – 90% "гормону щастя" виробляється саме у шлунково-кишковому тракті. Коли кількість цього гормону у нормі, ви маєте гарне самопочуття та настрій. Своєю чергою, дефіцит серотоніну ви одразу ж помітите, адже можете зіткнутись із порушеннями сну, апетиту, психічного стану.
Синтез серотоніну залежить від багатьох факторів / Фото Unsplash
Чому виникають порушення сну
Саме брак серотоніну може стати причиною неспання. Річ у тім, що цей гормон бере участь в утворенні іншого гормону сну – мелатоніну. Це також часто стає причиною депресій.
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Як додати "гормон щастя"
Якщо ви хочете почуватись щасливими та бадьорими, дотримуйтесь цих рекомендацій:
- Займайтесь спортом: приділіть увагу аеробному навантаженню, а саме бігу, плаванню, їзді на велосипеді.
- Додайте у раціон продукти, багаті білком (рибу, яйця, бобові, яловичину, молочні продукти, тверді сорти сирів), клітковиною (овочі, фрукти, злакові та бобові) та жирами (рослинні олії, горіхи, насіння).
- Подбайте про якісний сон, який повинен тривати 6 – 8 годин на добу, вчіться справлятись зі стресами та відпочивати.
- Додайте сонця: для вироблення серотоніну потрібен ультрафіолет. Саме через відсутність сонячного світла люди частіше стикаються із депресіями взимку.
Додайте бігу у життя / Фото Unsplash
І, головне, дбайте про мікробіоту кишківника, годуйте її овочами та фруктами, адже саме корисні бактерії товстої кишки вносять свій істотний внесок в секрецію серотоніну.