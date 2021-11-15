Добавьте немного счастья в обыденность: как повысить уровень серотонина

Чтобы быть здоровым, нужно правильно питаться и заниматься спортом. Но что делать, чтобы чувствовать себя счастливым?

Физическое и психическое состояние очень связано и напрямую зависят друг от друга. Поэтому, заботясь о своем организме, вы автоматически улучшаете свое самочувствие и повышаете уровень счастья.

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Как стать счастливым

Физическая активность и здоровый рацион являются ключевыми факторами здорового организма. Не менее важен также сон, ведь именно он отвечает за восстановление организма. Диетология Светлана Фус также уверяет, что физическое и психическое здоровье напрямую связано с функционированием оси: кишечник – микробиота – мозг. Кишечник часто считают вторым мозгом, ведь связь между двумя важными органами давно доказана и очень крепкая. Ключевую роль в здоровье кишечника играет микробиота, участвующая во многих важных процессах:

производстве витаминов;

синтезе гормонов и регулировании их метаболизма;

образовании нейромедиаторов, отвечающих за работу мозга.



Питание и спорт влияют на самочувствие / Фото Unsplash

Как работает гормон счастья

Гормон серотонин относят к нейротрансмиттерам – это химические соединения в организме, которые участвуют в передаче информации между клетками нервной системы, мышцами и железами. 60 – 90% "гормона счастья" производится именно в желудочно-кишечном тракте. Когда количество этого гормона в норме, у вас хорошее самочувствие и настроение. В свою очередь, дефицит серотонина вы сразу заметите, ведь можете столкнуться с нарушениями сна, аппетита, психического состояния.



Синтез серотонина зависит от многих факторов / Фото Unsplash

Почему возникают нарушения сна

Именно нехватка серотонина может стать причиной бодрствования. Дело в том, что этот гормон участвует в образовании другого гормона сна – мелатонина. Это тоже часто становится причиной депрессий.

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Как добавить "гормон счастья"

Если вы хотите чувствовать себя счастливыми и бодрыми, следуйте этим рекомендациям:

Занимайтесь спортом: уделите внимание аэробной нагрузке, а именно бегу, плаванию, езде на велосипеде.

Добавьте в рацион продукты, богатые белком (рыбу, яйца, бобовые, говядину, молочные продукты, твердые сорта сыров), клетчаткой (овощи, фрукты, злаковые и бобовые) и жирами (растительные масла, орехи, семена).

Позаботьтесь о качественном сне, который должен длиться 6 – 8 часов в сутки, учитесь справляться со стрессами и отдыхать.

Добавьте солнца: для выработки серотонина требуется ультрафиолет. Именно из-за отсутствия солнечного света люди чаще сталкиваются с депрессиями зимой.



Добавьте бега в жизнь / Фото Unsplash

И, главное, заботьтесь о микробиоте кишечника, кормите ее овощами и фруктами, ведь именно полезные бактерии толстой кишки вносят свой существенный вклад в секрецию серотонина.