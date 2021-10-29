Насправді проблему висипань може провокувати гормональний дисбаланс та травмування шкіри. Як виявити причину та вилікувати акне в ділянці спини – далі.
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Висипання на спині – така ж поширена проблема, як і прищі на обличчі. В англійській мові навіть з'явилося слово на позначення цього явища – backne.
Акне на спині може завдавати чимало незручностей та дискомфорту: ви можете соромитися носити відкритий одяг, а незагоєні рани – викликатимуть біль при контакті з одягом. Однак, як і інші захворювання шкіри, акне на спині можна вилікувати. Головне – дотримуватися правил.
Причини висипань
Зволожуйте проблемні ділянки та дотримуйтеся гігієни / Фото Pexels
Причин виникнення гнійничкових запалень на спині досить багато. Головною вважається гормональний дисбаланс. Зазвичай він супроводжує пубертатний період та порушує роботу ендокринної системи, проте може проявлятися і у зрілому віці. При цьому спостерігається акне, яке не піддається зовнішній терапії.
Серед найпоширеніших причин акне на спині:
- носіння повітронепроникного одягу;
- недотримання правил гігієни;
- стрес (наднирники виділяють надмірну кількість кортизолу, який викликає дисбаланс у шкірі);
- ліки (кортикостероїди, тестостерон або літій);
- травмування шкіри через рюкзаки/сумки.
Найчастіше прищі мають тимчасовий характер. Якщо уникати впливу цих чинників на шкіру, висипання проходять без додаткового лікування.
Чи пов'язані прищі на спині з харчуванням
Часто проблему шукають у порушенні харчування. Але це лише супутній фактор, який накладається на гормональний збій, що вже є. При вживанні швидких вуглеводів або молочних продуктів кількість шкірного сала збільшується і сприяє розмноженню таких бактерій, як Propionibacterium acnes, тим самим посилюючи перебіг акне.
Що таке Propionibacterium acnes
Як впоратися з акне на спині
Дерматологи сходяться на твердженні, що для усунення прищів варто виключити фактори, які можуть провокувати загострення та пройти курс лікування під наглядом лікаря-дерматолога.