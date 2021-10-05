Тому в осінній період волоссю потрібен особливий захист. Почніть з доглядових засобів, які допоможуть зміцнити його структуру. Й після цього подбайте про верхній одяг, який захистить волосся в холодну пору року.

Цікаво Безсоння, набряки, хронічна втома: як глисти виснажують наш організм

Як синтетичні матеріали впливають на стан волосся

Регулярне носіння шапки з синтетики може спровокувати:

алергічну реакцію. Оскільки синтетичний матеріал є дуже алергенним, він може спровокувати почервоніння, свербіж, подразнення шкіри голови, а також призвести до розвитку дерматиту.

Оскільки синтетичний матеріал є дуже алергенним, він може спровокувати почервоніння, свербіж, подразнення шкіри голови, а також призвести до розвитку дерматиту. появу лупи, свербіння, а також себорейний дерматит. Низька гігроскопічність тканини призводить до того, що при потінні шкіри голови волога не проходить через синтетику, не випаровується та не поглинається. Через це порушується вентиляція, підвищується вологість під шапкою. В цих умовах активізуються бактерії, які призводять до неприємних проблем.

Регулярно періть шапку!

Як обрати хорошу шапку

Як обрати хорошу шапку / Фото Pexels

Насамперед зверніть увагу на натуральність матеріалу. Це – основний параметр, який допоможу уникнути проблем зі шкірою голови. Оскільки натуральні матеріали добре пропускають вологу і дозволяють шкірі дихати, ви уникнете парникового ефекту, що подовжить чистоту та свіжість вимитого зранку волосся.

Шапка повинна бути комфортною, не перетискати чоло та не тиснути на голову.

Тканина, з якої виготовлена шапка, повинна бути простою в догляді та володіти хорошими гігієнічними якостями.

У зимовий період рекомендується регулярно використовувати додаткове очищення для шкіри голови: пілінги або скраби. Також в цей період підвищується кількість пацієнтів на мезотерапію – ін'єкції, склад яких стимулює і нормалізує стан шкіри голови. Завдяки цьому відбувається збільшення фази росту волосся, поліпшуються кровопостачання і живлення, а волосся стає густішим і міцнішим.