Чому корисно відмовитись від м'яса: 6 переваг

Зменшення споживання м'яса або повна відмова від нього не завдасть шкоди організму. Навпаки, це може принести багато користі, включаючи схуднення та покращення роботи кишківника.

Якщо ви задумувались над зменшенням вживання м'яса, вам варто знати, що це призведе лише до покращення здоров'я та зниження ризику певних захворювань. Здорово 24 розповідають про переваги відмови від м'ясних продуктів.

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Чому корисно відмовитись від м'яса

Здоровий організм і контроль ваги

Скорочення вживання м'яса дозволить вам контролювати вашу вагу. Вегетаріанська і веганська дієти знижують ризик серцевих захворювань. Аналіз 12 досліджень показав, що люди, які дотримувалися вегетаріанської дієти протягом 18 тижнів, мали значно кращі результати у втраті ваги, ніж ті, які дотримувались інших.

Зменшення споживання м'яса також призведе до збільшення в раціоні рослинних продуктів, а зокрема корисних сполук:

антиоксидантів;

волокон;

деяких мікроелементів.

Менший ризик серцевих захворювань



Замініть м'ясо овочами та фруктами / Фото Unsplash

Вплив м'яса на здоров'я серця може бути негативним, особливо якщо споживати насичені шкідливими жирами продукти:

жирні нарізки червоного м'яса;

бекон;

ковбасу;

хот-доги.

Проте є безпечне м'ясо, яке не принесе шкоди, адже містить менше жирів: м'ясо птиці та нежирні нарізки. Крім того, заміна м'яса на інші рослинні продукти призводить до зниження ризику серцевих захворювань. Джерелами ненасичених жирів є горіхи, насіння, авокадо та оливкова олія.

Здоров'я кишківника

Ще одна перевага заміни м'яса на овочі та фрукти – високий вміст харчових волокон. Саме вони стають їжею для корисних бактерій у кишківнику, які виробляють в організмі сполуки для захисту імунної системи. Поліфеноли – це рослинні білки та корисні сполуки у продуктах, які також можуть допомогти зберегти здоровий кишківник.

Убережіть себе від раку



Деякі м'ясні продукти збільшують ризик раку / Фото Unsplash

Дослідження показують, що вживання червоного та обробленого м'яса збільшує ризик розвитку колоректального раку. Безпечними для споживання залишаються птиця та риба. До того ж рослинна їжа має захисний ефект від багатьох видів раку.

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Збережіть навколишнє середовище

Виробництво м'яса призводить до збільшення викидів парникових газів, що зумовлює забруднення повітря. Також ви можете зберегти життя тваринам. Досліджень показали, що вегетаріанська та веганська дієти можуть зменшити викиди парникових газів на 80% у порівнянні зі стандартними дієтами, які включають м'ясо. Тож, часткова відмова від цього тваринного продукту може мати сприятливий вплив не лише на здоров'я та самопочуття, а й на навколишнє середовище.