Почему полезно отказаться от мяса: 6 преимуществ

Уменьшение потребления мяса или полный отказ от него не нанесет вред организму. Наоборот, это может принести много пользы, включая похудение и улучшение работы кишечника.

Если вы задумывались над уменьшением употребления мяса, вам следует знать, что это приведет только к улучшению здоровья и снижению риска определенных заболеваний. Здорово 24 рассказывают о преимуществах отказа от мясных продуктов.

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Почему полезно отказаться от мяса

Здоровый организм и контроль веса

Сокращение употребления мяса позволит вам контролировать ваш вес. Вегетарианская и веганская диеты снижают риск сердечных заболеваний. Анализ 12 исследований показал, что люди, которые придерживались вегетарианской диеты в течение 18 недель, имели значительно лучшие результаты в потере веса, чем те, которые придерживались других.

Уменьшение потребления мяса также приведет к увеличению в рационе растительных продуктов, а в частности полезных соединений:

антиоксидантов;

волокон;

некоторых микроэлементов.

Меньший риск сердечных заболеваний



Замените мясо овощами и фруктами / Фото Unsplash

Влияние мяса на здоровье сердца может быть отрицательным, особенно если употреблять насыщенные вредными жирами продукты:

жирные нарезки красного мяса;

бекон;

колбасу;

хот-доги.

Однако есть безопасное мясо, которое не принесет вреда, поскольку содержит меньше жиров: мясо птицы и нежирные нарезки. Кроме того, замена мяса на другие растительные продукты приводит к снижению риска сердечных заболеваний. Источниками ненасыщенных жиров являются орехи, семена, авокадо и оливковое масло.

Здоровье кишечника

Еще одно преимущество замены мяса на овощи и фрукты – высокое содержание пищевых волокон. Именно они становятся пищей для полезных бактерий в кишечнике, которые вырабатывают в организме соединения для защиты иммунной системы. Полифенолы – это растительные белки и полезные соединения в продуктах, которые также могут помочь сохранить здоровый кишечник.

Уберегите себя от рака



Некоторые мясные продукты увеличивают риск рака / Фото Unsplash

Исследования показывают, что употребление красного и обработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака. Безопасными для потребления остаются птица и рыба. К тому же растительная пища имеет защитный эффект от многих видов рака.

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Сохраните окружающую среду

Производство мяса приводит к увеличению выбросов парниковых газов, что приводит к загрязнению воздуха. Также вы можете сохранить жизнь животным. Исследования показали, что вегетарианская и веганская диеты могут уменьшить выбросы парниковых газов на 80% по сравнению со стандартными диетами, которые включают мясо. Поэтому частичный отказ от этого животного продукта может иметь благоприятное влияние не только на здоровье и самочувствие, но и на окружающую среду.