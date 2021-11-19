6 причин, чому варто вживати цвітну капусту

Цвітну капусту дуже легко додати у раціон та полюбити. Вона є справжнім джерелом корисних речовин, а готувати її легко та швидко.

Якщо ви дбаєте про свій раціон чи намагаєтесь схуднути, то не обійдетесь без вживання цвітної капусти. Здорово 24 розповідають, про переваги споживання цього продукту.

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Користь цвітної капусти для здоров'я

Мало калорій, багато користі

Цвітна капуста дуже низькокалорійна, але містить багато вітамінів. Вона наситить організм такими поживними речовинами, як: вітаміни С, К, В6, калій, марганець, магній, фолієва кислота, фосфор.

Високий вміст клітковини



Цвітна капуста містить багато клітковини / Фото Unsplash

Головна перевага капусти – клітковина, яка входить до складу. Одна склянка капусти містить 3 грами клітковини. Саме ця кількість становить 10% від денної потреби людини. Клітковину дуже важливо додавати у раціон, адже вона є їжею для корисних бактерій у кишківнику. До того ж овочі, які містять багато цього корисного елементу, здатні зменшувати ризик серцево-судинних захворювань, раку та діабету.

Джерело антиоксидантів

Цвітну капусту цінують за високий вміст антиоксидантів, які в організмі виконують важливі функції: захищають клітини від шкідливих вільних радикалів та запалень. Поживні речовини входять у склад всіх хрестоцвітних овочів, але саме у цвітній капусті є глюкозинолати та ізотіоціанати – групи антиоксидантів, які здатні уповільнюють ріст ракових клітин.

Допоможе схуднути



Капуста допоможе схуднути / Фото Unsplash

У склянці капусти міститься всього 25 калорій, що дозволяє їсти її у великих кількостях. До того ж клітковина, якою багата капуста, уповільнює процес травлення, тому ви довше зможете почуватись ситими.

Високий вміст холіну

Багато людей страждають через дефіцит холіну, якого можна швидко позбутись завдяки капусті. Він виконує в організмі багато важливих функцій, зокрема відіграє важливу роль у підтримці цілісності клітинних мембран, синтезі ДНК та метаболізмі. Холін також причетний до синтезу нейромедіаторів, які необхідні для здорової нервової системи.

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Капуста безпечна для всіх

Цвітна капуста належить до сімейства хрестоцвітних та підійде для всіх, у кого немає алергії. Проте варто пам'ятати про норми та не перебільшувати, адже надмірне споживання може викликати гіпотиреоз.