6 причин, почему следует употреблять цветную капусту
Источник:НВ
Цветную капусту легко добавить в рацион и полюбить. Она является настоящим источником полезных веществ, а готовить ее легко и быстро.
Если вы заботитесь о своем рационе или пытаетесь похудеть, то не обойдетесь без цветной капусты. Здорово 24 рассказывают о преимуществах потребления этого продукта.
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Польза цветной капусты для здоровья
Мало калорий, много пользы
Цветная капуста очень низкокалорийна, но содержит много витаминов. Она насыщает организм такими питательными веществами как: витамины С, К, В6, калий, марганец, магний, фолиевая кислота, фосфор.
Высокое содержание клетчатки
Цветная капуста содержит много клетчатки / Фото Unsplash
Главное преимущество капусты – клетчатка, входящая в состав. Один стакан капусты содержит 3 грамма клетчатки. Именно это количество составляет 10% от дневной потребности человека. Клетчатку очень важно добавлять в рацион, ведь она является пищей для полезных бактерий в кишечнике. К тому же овощи, содержащие много этого полезного элемента, способны уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.
Источник антиоксидантов
Цветную капусту ценят высокое содержание антиоксидантов, которые в организме выполняют важные функции: защищают клетки от вредных свободных радикалов и воспалений. Питательные вещества входят в состав всех крестоцветных овощей, но именно в цветной капусте есть глюкозинолаты и изотиоцианаты – группы антиоксидантов, способные замедлять рост раковых клеток.
Поможет похудеть
Капуста поможет похудеть / Фото Unsplash
В стакане капусты содержится всего 25 калорий, что позволяет кушать ее в больших количествах. К тому же клетчатка, которой богата капуста, замедляет процесс пищеварения, поэтому вы дольше сможете чувствовать себя сытыми.
Высокое содержание холина
Многие страдают из-за дефицита холина, от которого можно быстро избавиться благодаря капусте. Он выполняет в организме много важных функций, в частности, играет важную роль в поддержании целостности клеточных мембран, синтезе ДНК и метаболизме. Холин также причастен к синтезу нейромедиаторов, необходимых для здоровой нервной системы.
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Капуста безопасна для всех
Цветная капуста принадлежит к семейству крестоцветных и подойдет всем, у кого нет аллергии. Однако следует помнить о нормах и не преувеличивать, ведь чрезмерное потребление может вызвать гипотиреоз.