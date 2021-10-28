6 правил блискучого волосся: Аніта Луценко поділилась секретом

Те, що ми їмо кожного дня, має безпосередній вплив на те, як ми почуваємось. Саме тому дуже важливо слідкувати за харчуванням, якщо ви хочете мати гарне волосся, шкіру, почуватись бадьорими і здоровими.

Зіркова тренерка Аніта Луценко поділилась у своєму інстаграмі секретами блискучого та здорового волосся. Почніть змінювати свій раціон вже сьогодні.

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Як покращити волосся



Аніта Луценко розповіла про здорове волосся / Фото з інстаграму

Аби ваше волосся було здоровим, потрібно забезпечити організм необхідними вітамінами та мінералами, зокрема:

необхідно багато білка, який можна знайти у м'ясі, рибі, яйцях, птиці, сирі та морепродуктах;

залізо можна черпати з червоного м'яса, яке варто вживати 1 – 2 рази на тиждень;

засвоєнню заліза сприяє вітамін C, який міститься у солодкому перці, броколі, цитрусових фруктах, ківі, зелені та капусті;

у раціону повинні бути здорові жири, а саме олія, сметана, горіхи, насіння та авокадо.

Ці продукти сприятимуть гарному самопочуттю, зміцнять імунітет та покращать волосся. Також Аніта Луценко не рекомендує пити протягом дня багато чаю та кави, адже ці напої перешкоджають засвоєнню вітамінів та мінералів. Краще замінити їх звичайною водою.



Подбайте про харчування / Фото Unsplash

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Не забувайте урізноманітнювати свій раціон та споживати різні продукти. Так ви зможете забезпечити організм більшою кількістю поживних речовин.