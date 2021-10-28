6 правил блестящих волос: Анита Луценко поделилась секретом

То, что мы едим каждый день, оказывает непосредственное влияние на то, как мы чувствуем себя. Именно поэтому очень важно следить за питанием, если вы хотите иметь хорошие волосы, кожу, чувствовать себя бодрыми и здоровыми.

Звездная тренер Анита Луценко поделилась в своем инстаграмме секретами блестящих и здоровых волос. Начните менять свой рацион уже сегодня.

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Как улучшить волосы



Анита Луценко рассказала о здоровых волосах / Фото из инстаграммы

Чтобы ваши волосы были здоровыми, нужно обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами, в частности:

необходимо много белка, который можно найти в мясе, рыбе, яйцах, птице, сыре и морепродуктах;

железо можно черпать из красного мяса, которое следует употреблять 1 – 2 раза в неделю;

усвоению железа способствует витамин C, содержащийся в сладком перце, брокколи, цитрусовых фруктах, киви, зелени и капусте;

у рациона должны быть здоровые жиры, а именно масло, сметана, орехи, семена и авокадо.

Эти продукты будут способствовать хорошему самочувствию, укрепят иммунитет и улучшат волосы. Также Анита Луценко не рекомендует пить много чая и кофе в течение дня, ведь эти напитки препятствуют усвоению витаминов и минералов. Лучше заменить их обыкновенной водой.



Позаботьтесь о питании / Фото Unsplash

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Не забывайте разнообразить свой рацион и потреблять разные продукты. Так вы сможете снабдить организм большим количеством питательных веществ.