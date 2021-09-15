Звідки береться нервовий сміх і що означає: цікаві факти

Всі бодай раз чули вислів: сміх продовжує життя. І напевно немає людей, які б не любили цю емоцію, адже вона асоціюється з позитивом. Але насправді природа сміху куди складніша і він не завжди може бути ознакою гарного настрою.

Часто ця емоція може проскакувати у зовсім неналежних ситуаціях. Але чому виникає неконтрольований нервовий сміх?

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Звідки береться нервовий сміх

Вперше на феномен неконтрольованого сміху звернув увагу американський психолог Стенлі Мілгрем. Він спробував дослідити це явище та провів експеримент, який мав показати вплив болю на людину. У ньому взяли участь вчителі та учні. Викладачі повинні були бити струмом дітей за неправильні відповіді, при цьому сила струму щоразу зростала.

Роль учнів зіграли актори, а дітей насправді ніхто струмом не бив, проте вчителі про це не здогадувались. Під час експерименту вони чули крики та стогони, але дослідники при цьому прохали продовжувати дослідження. Люди, які були змушені карати дітей, відчували тривогу, прикрість та страх, але не переривали процес. Тоді у деяких вчителів з'явилась "цікава" реакція: вони почали сміятись та хихикати у відповідь на крики.



У стані стресу з'являється нервовий сміх / Фото Unsplash

Функція нервового сміху

Сміх природно захищає нашу психіку і для нього не існує відповідних ситуацій. У час сильного емоційного навантаження позитивного чи негативного, коли людина не справляється, вмикається фізична захисна реакція, яка зазвичай проявляється у протилежних за станом емоціях. Це відбувається для відновлення емоційного балансу та зняття навантаження. Так виникає нервовий сміх або сльози радості.

Ще одна причини неконтрольованого сміху – бажання замаскувати емоції. У такий спосіб людина намагається показати оточенню, що з нею все добре, і приховує за усмішкою тривогу, страх чи сум.



Сльози та сміх захищають від емоційного перенавантаження / Фото Unsplash

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Як боротись із нервовим сміхом

Якщо ви відчуваєте бажання посміятись і це буде доречним – не відмовляйте собі у цьому, дозвольте психіці впоратися з емоціями, а тілу – розслабитися. Якщо ж вас турбує сміх, який виникає, як реакція на протилежні емоції, спробуйте попрацювати над контролем. Вам стане в пригоді медитація або когнітивна терапія. Неконтрольовані пориви сміху у невідповідні моменти допоможуть контролювати дихальні вправи.

І пам'ятайте, сміх допомагає зняти стрес і розслабитися. Він підсилює потік кисню, а разом з ним ендорфіну та розслабляє м'язи.