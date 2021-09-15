Откуда берется нервный смех и что означает: интересные факты

Все хоть раз слышали выражение: смех продлевает жизнь. И наверняка нет людей, которые бы не любили эту эмоцию, ведь она ассоциируется с позитивом. Но на самом деле природа смеха куда сложнее и он не всегда может быть признаком хорошего настроения.

Часто эта эмоция может проскакивать в совершенно неподобающих ситуациях. Но почему возникает неконтролируемый нервный смех?

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Откуда берется нервный смех

Впервые на феномен неконтролируемого смеха обратил внимание американский психолог Стэнли Милгрэм. Он попытался исследовать это явление и провел эксперимент, который должен был показать влияние боли на человека. В нем приняли участие учителя и ученики. Преподаватели должны были бить током детей за неправильные ответы, при этом сила тока каждый раз возрастала.

Роль учеников сыграли актеры, а детей на самом деле никто током не бил, однако учителя об этом не догадывались. Во время эксперимента они слышали крики и стоны, но исследователи при этом просили продолжать эксперимент. Люди, которые были вынуждены наказывать детей, испытывали тревогу, огорчение и страх, но не прерывали процесс. Тогда в некоторых учителей появилась "интересная" реакция: они начали смеяться и хихикать в ответ на крики.



В состоянии стресса появляется нервный смех / Фото Unsplash

Функция нервного смеха

Смех естественно защищает нашу психику и для него не существует соответствующих ситуаций. Во время сильной эмоциональной нагрузки положительной или отрицательной, когда человек не справляется, включается физическая защитная реакция, которая обычно проявляется в противоположных по состоянию эмоциях. Это происходит для восстановления эмоционального баланса и снятия нагрузки. Так возникает нервный смех или слезы радости.

Еще одна причины неконтролируемого смеха – желание замаскировать эмоции. Таким образом человек пытается показать окружающим, что с ним все хорошо, и скрывает за улыбкой тревогу, страх или печаль.



Слезы и смех защищают от эмоционального перенапряжения / Фото Unsplash

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Как бороться с нервным смехом

Если вы чувствуете желание посмеяться и это будет кстати – не отказывайте себе в этом, позвольте психике справиться с эмоциями, а телу – расслабиться. Если же вас беспокоит смех, который возникает как реакция на противоположные эмоции, попробуйте поработать над контролем. Вам пригодится медитация или когнитивная терапия. Неконтролируемые порывы смеха в неподходящие моменты помогут контролировать дыхательные упражнения.

И помните, смех помогает снять стресс и расслабиться. Он усиливает поток кислорода, а вместе с ним эндорфина и расслабляет мышцы.