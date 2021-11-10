Знайдете в супермаркеті: найкращі ліки проти мігрені

10 листопада 2021 , 15:27
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Джерело:

24 канал

Правильним харчуванням можна лікувати багато захворювань. Навіть якщо вас турбує мігрень, не потрібно бігти в аптеку, віддайте перевагу звичайному супермаркету.

Здорово 24 розповідають, як вберегти гаманець і організм. Лікуйте мігрень правильно.

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Як лікувати мігрень без шкоди для здоров'я

Сильні головні болі здатні неабияк погіршувати якість життя та створюють багато проблем. Проте є ефективний природний спосіб боротьби із ними. Ви можете придбати унікальні ліки у звичайному супермаркеті. Численні дослідження доводять, що існує зв'язок між певними продуктами та нападами мігрені. Річ у тім, що деякі харчові нутрієнти позитивно впливають на організми хворих. Розповідаємо далі про них.


Віддайте перевагу здоровим продуктам / Фото Unsplash

Продукти, які допоможуть при мігрені:

  • Вода – це перший і найголовніший медикамент при головних болях. Навіть невелике зневоднення запускає в головному мозку процеси, які призводять до мігренозних атак.
  • Магній – цей корисний компонент також знадобиться вашому організму для боротьби з головними болями. Додайте у щоденний раціон авокадо, зелень, бобові, насіння, які є справжніми джерелами цього елементу.
  • Соляні ванни – це справжній антистрес для організму та знеболювання для голови. Особливо корисно використовувати сіль Епсома, вона ефективно бореться із проблемою. Можете також додати у гарячу воду ефірні олії м'яти, евкаліпта чи лаванди.
  • Трав'яні чаї будуть ефективним у боротьбі з нападами головних болів, адже мають судинорозширювальну дію та покращують кровообіг. Заваріть мелісу, ромашку, чебрець, липу або смородину.
  • Імбир – теж чудовий засіб. Він має протизапальну та антигістамінну дію.


Трав'яний чай допоможе при мігрені / Фото Unsplash

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Для ефективної боротьби з мігренню можете також вживати:

  • риб'ячий жир;
  • жирні сорти дикої риби;
  • олію льону;
  • яловичу печінку;
  • шпинат та спаржу;
  • яйця;
  • оселедець;
  • морську капусту;
  • нежирну яловичину;
  • зелень, зокрема листя салату;
  • насіння.
Автор: Ірина Бенцак