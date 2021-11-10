Найдете в супермаркете: лучшие лекарства против мигрени
Источник:24 канал
Правильным питанием можно лечить многие заболевания. Даже если вас беспокоит мигрень, не нужно бежать в аптеку, отдайте предпочтение обычному супермаркету.
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Как лечить мигрень без вреда для здоровья
Сильные головные боли способны усугублять качество жизни и создают много проблем. Однако есть эффективный естественный способ борьбы с ними. Вы можете приобрести уникальное лекарство в обычном супермаркете. Многочисленные исследования доказывают, что существует связь между определенными продуктами и приступами мигрени. Дело в том, что некоторые пищевые нутриенты оказывают положительное влияние на организмы больных. Рассказываем дальше о них.
Предпочтите здоровые продукты / Фото Unsplash
Продукты, которые помогут при мигрени:
- Вода – это первый и самый главный медикамент против головных болей. Даже небольшое обезвоживание запускает в головном мозге процессы, приводящие к мигренозным атакам.
- Магний – этот полезный компонент также пригодится вашему организму для борьбы с головными болями. Добавьте в ежедневный рацион авокадо, зелень, бобовые, семена, являющиеся настоящими источниками этого элемента.
- Соляные ванны – это настоящий антистресс для организма и обезболивание для головы. Особенно полезно использовать соль Эпсомы, она эффективно борется с болями. Можете добавить в горячую воду эфирные масла мяты, эвкалипта или лаванды.
- Травяные чаи будут эффективны в борьбе с приступами головных болей, ведь оказывают сосудорасширяющее действие и улучшают кровообращение. Заварите мелиссу, ромашку, чабрец, липу или смородину.
- Имбирь отличное средство против головных болей. Он оказывает противовоспалительное и антигистаминное действие.
Травяной чай поможет при мигрени / Фото Unsplash
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Для эффективной борьбы с мигренью можете также использовать:
- рыбий жир;
- жирные сорта дикой рыбы;
- масло льна;
- говяжью печень;
- шпинат и спаржу;
- яйца;
- сельдь;
- морскую капусту;
- нежирную говядину;
- зелень, в частности листья салата;
- семена.