Зігріє та заспокоїть: капустяний суп з імбиром

Осіння прохолода змушує змінювати раціон. У цей період всі тяжіють до теплих напоїв та супів.

Якщо ви не знаєте чим себе зігріти та потішити після робочого дня, приготуйте смачний суп з імбиром. Ця ідеальна осіння страва сподобається усім рідним.

Корисно Аналізи на гельмінти: які, кому та коли здавати

Рецепт капустяного супу з імбиром

Цей рецепт точно стане вашим улюбленим, адже для його втілення знадобиться лише пів години, а страва вийде ніжною на смак та запашною.



Суп з капустою та імбиром / Фото Unsplash

Інгредієнти

2 столові ложки оливкової олії;

1 цибулина;

2 морквини;

4 зубчики часнику;

1 столова ложка подрібненого свіжого імбиру;

пів чайної ложки меленої куркуми;

пів чайної ложки меленого червоного перцю;

4 склянки овочевого або курячого бульйону;

2 склянки подрібнених свіжих помідорів;

щіпка солі та перець до смаку;

1 капустина;

1 кабачок

петрушка.

До теми Кабачкові човники без м'яса: як приготувати смачну закуску без зайвих калорій

Спосіб приготування



Приготуйте смачний осінній суп / Фото Unsplash

Крок 1. Почистьте моркву, розріжте навпіл та наріжте пів колами. Розігрійте пательню, додайте олії, подрібненої цибулі та моркви. Готуйте овочі, поки вони не стануть м'якими, приблизно 3 хвилини.

Крок 2. У пательню додайте спеції: часник, імбир, куркуму і мелений червоний перець. Продовжуйте готувати протягом 1 хвилин до появи запаху. Не забувайте помішувати.

Крок 3. Суміш перемістіть у каструлю, залийте бульйоном та додайте помідори, сіль, перець. Тримайте на середньому вогні, поки суп не закипить.

Крок 4. За цей час почистьте та наріжте кабачки, подрібніть капусту. Відправте свіжі овочі у суп, зачекайте, поки він знову закипить та продовжуйте варити на повільному вогні протягом 10 хвилин.

Переде подачею прикрасьте суп петрушкою і насолоджуйтесь смачною вечерею.