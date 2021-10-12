Согреет и успокоит: капустный суп с имбирем
Источник:Eating Well
Осенняя прохлада заставляет менять рацион. В этот период все тяготеют к теплым напиткам и супам.
Если вы не знаете чем себя согреть и утешить после рабочего дня, приготовьте вкусный суп с имбирем. Это идеальное осеннее блюдо понравится всем родным.
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Рецепт капустного супа с имбирем
Этот рецепт точно станет вашим любимым, ведь для его воплощения понадобится только полчаса, а блюдо получится нежным на вкус и ароматным.
Суп с капустой и имбирем / Фото Unsplash
Ингредиенты
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 1 луковица;
- 2 морковки;
- 4 зубчика чеснока;
- 1 столовая ложка измельченного свежего имбиря;
- пол чайной ложки молотой куркумы;
- пол чайной ложки молотого красного перца;
- 4 стакана овощного или куриного бульона;
- 2 стакана измельченных свежих помидоров;
- щепотка соли и перец по вкусу;
- 1 кочан капусты;
- 1 кабачок;
- петрушка.
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Способ приготовления
Приготовьте вкусный осенний суп / Фото Unsplash
Шаг 1. Очистите морковь, разрежьте пополам и нарежьте пол кругами. Разогрейте сковороду, добавьте масла, измельченный лук и морковь. Готовьте овощи, пока они не станут мягкими, примерно 3 минуты.
Шаг 2. В сковороду добавьте специи: чеснок, имбирь, куркуму и молотый красный перец. Продолжайте готовить в течение 1 минут до появления запаха. Не забывайте помешивать.
Шаг 3. Смесь переместите в кастрюлю, залейте бульоном и добавьте помидоры, соль, перец. Держите на среднем огне, пока суп не закипит.
Шаг 4. За это время очистите и нарежьте кабачки, измельчите капусту. Отправьте свежие овощи в суп, подождите, пока он снова закипит и продолжайте варить на медленном огне в течение 10 минут.
Перед подачей украсьте суп петрушкой и наслаждайтесь вкусным ужином.