Занадто багато жиру у вашому раціоні може призвести до передчасної втрати волосся

Ні для кого не секрет, що жирна їжа може призвести до надмірної ваги, а відтак до проблем зі здоров’ям. Водночас вчені заявляють, що висококалорійний раціон також шкідливий для вашого волосся.

Таке відкриття зробили науковці з Токійського медичного та стоматологічного університету. Під час свого дослідження вони виявили, що харчування з високим вмістом жиру прискорює витончення та випадання волосся.

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Про дослідження

У своєму дослідженні команда спостерігала за мишами. Частину гризунів годували висококалорійною їжею, інших тримали на здоровому раціоні.

Очікувано, у мишей з першої групи з’явилися проблеми із зайвою вагою. Автори виявили, що ожиріння викликало в їхньому організмі появу певних запальних сигналів, які блокували регенерацію волосяних фолікулів та згодом призвели до їх втрати. Це свідчить про те, що зайва вага може сприяти виснаженню стовбурових клітин волосяних фолікулів.

Ми виявили, що стовбурові клітини волосяних фолікулів у мишей з ожирінням, які харчувалися висококалорійною їжею, перетворилися на поверхневі корнеоцити шкіри або себоцити, які виділяють шкірний жир після активації. У цих гризунів швидше випадали волоски і спостерігалося зменшення волосяних фолікулів разом із виснаженням їхніх стовбурових клітин,

– розповів провідний автор дослідження Хіронобу Морінага.



Миші на нормальному та висококалорійному раціоні / Фото Токійського медичного та стоматологічного університету

Причому ці негативні трансформації відбувалися вже після 4-х днів нездорового харчування. Команда також виявила особливий генетичний шлях, який поповнює стовбурові клітини волосся. Експресія генів у цих клітинах вказувала на активацію передачі сигналів запальних цитокінів. Ці сигнали пригнічували обмін інформацією у сімействі генів під назвою Sonic hedgehog, які відіграють вирішальну роль в регенерації волосяних фолікулів.

Висновки

У здорової людини стовбурові клітини оновлюються під час кожного циклу волосяного фолікула. Так волосся продовжує рости і з часом стає довшим.

Однак у міру того, як ми старіємо, ці стовбурові клітини починають давати збої і перестають поповнюватися . Тоді волосся тоншає та починає випадати.

. Тоді волосся тоншає та починає випадати. Дослідження на мишах доводить, що харчування з високим вмістом жиру може прискорити цей процес.

Які продукти можуть покращити здоров’я волосся

Важливо, щоб раціон людини містив:

Лосось

Він є джерелом омега-3, білків, вітаміну В12 та заліза.

Зелені овочі

Зокрема шпинат, броколі, огірки тощо, містять у своєму складі багато вітаміну А, який необхідний для виконання імунної функції та диференціювання клітин. Натомість наявний вітамін С сприяє кращому засвоєнню заліза в організмі.

Бобові

Поживні речовини квасолі та сочевиці забезпечать організм потрібними для росту волосся білками, залізом, цинком і біотином.

Горіхи

Вони насичують організм альфа-лінолевою кислотою, омега-3, цинком, мінералами тощо.

Цільнозерновий хліб та каші

Вони багаті цинком, залізом та вітамінами групи B.

Морква

Морква, яка приносить користь зору, також позитивно впливає на здоров’я волосся. Багата вітаміном А, вона сприяє росту та поділу клітин, зокрема й волосяного фолікула.