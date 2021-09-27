Слишком много жира в вашем рационе может привести к преждевременной потере волос
Источник:StudyFinds
Ни для кого не секрет, что жирная пища может привести к избыточному весу, а затем к проблемам со здоровьем. В то же время ученые заявляют, что высококалорийный рацион также вреден для ваших волос.
Такое открытие сделали ученые из Токийского медицинского и стоматологического университета. Во время своего исследования они обнаружили, что питание с высоким содержанием жира ускоряет истончение и выпадение волос.
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Об исследованиях
В своем исследовании команда наблюдала за мышами. Часть грызунов кормили высококалорийной пищей, остальных держали на здоровом рационе.
Ожидаемо, у мышей из первой группы появились проблемы с лишним весом. Авторы обнаружили, что ожирение вызвало в их организме появление определенных воспалительных сигналов, которые блокировали регенерацию волосяных фолликулов и впоследствии привели к их потери. Это свидетельствует о том, что лишний вес может способствовать истощению стволовых клеток волосяных фолликулов.
Мы обнаружили, что стволовые клетки волосяных фолликулов у мышей с ожирением, которые питались высококалорийной пищей, превратились в поверхностные корнеоциты кожи или себоциты, которые выделяют кожный жир после активации. У этих грызунов быстрее выпадали волоски и наблюдалось уменьшение волосяных фолликулов вместе с истощением их стволовых клеток,
– рассказал ведущий автор исследования Хиронобу Моринага.
Мыши на нормальном и высококалорийном рационе / Фото Токийского медицинского и стоматологического университета
Причем эти негативные трансформации происходили уже после 4-х дней нездорового питания. Команда также обнаружила особый генетический путь, который пополняет стволовые клетки волос. Экспрессия генов в этих клетках указывала на активацию передачи сигналов воспалительных цитокинов. Эти сигналы подавляли обмен информацией в семействе генов под названием Sonic hedgehog, которые играют решающую роль в регенерации волосяных фолликулов.
Выводы
- У здорового человека стволовые клетки обновляются во время каждого цикла волосяного фолликула. Так волосы продолжают расти и со временем становятся длиннее.
- Однако по мере того, как мы стареем, эти стволовые клетки начинают давать сбои и перестают пополняться. Тогда волосы утончаются и начинают выпадать.
- Исследование на мышах доказывает, что питание с высоким содержанием жира может ускорить этот процесс.
Какие продукты могут улучшить здоровье волос
Важно, чтобы рацион человека содержал:
- Лосось
Он является источником омега-3, белков, витамина B12 и железа.
- Зеленые овощи
В частности шпинат, брокколи, огурцы и т. п, содержат в своем составе много витамина А, который необходим для выполнения иммунной функции и дифференцировки клеток. Зато имеющийся витамин С способствует лучшему усвоению железа в организме.
- Бобовые
Питательные вещества фасоли и чечевицы обеспечат организм нужными для роста волос белками, железом, цинком и биотином.
- Орехи
Они насыщают организм альфа-линолевой кислотой, омега-3, цинком, минералами и тому подобное.
- Цельнозерновой хлеб и каши
Они богаты цинком, железом и витаминами группы B.
- Морковь
Морковь, которая приносит пользу зрению, также положительно влияет на здоровье волос. Богата витамином А, она способствует росту и делению клеток, в том числе и волосяного фолликула.