Забудьте про втому: як боротись із хронічним безсиллям
Джерело:24 канал
Відпочивали всі вихідні, а для початку нового тижня все одно не знаходите сил? Навіть якщо ви швидко лягаєте спати – це не запорука хорошого відпочинку.
До хронічної втоми можуть призводити різні захворювання. Здорово 24 розповідають про причини безсилля та як їх усунути.
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Причини постійної втоми
До хронічної втоми може призводити не лише неспання, а й хвороби. Перший у списку гіпотиреоз – це захворювання щитоподібної залози, при якому не виробляється достатня кількість гормонів. Від цієї недуги страждає весь організм та погіршується якість життя. Серед ознак:
- хронічна втома;
- сонливість;
- депресії;
- пригнічений настрій;
- зайва вага;
- сухе волосся і шкіра.⠀
Залізодефіцитна анемія – ще одне захворювання, яке пов'язане із порушенням функціонування щитоподібної залози та тягне за собою такі наслідки:
- брак заліза, який призводить до гіпоксії;
- дефіцит кисню, який потрібен клітинам, органам і тканинам.
Серед причин хронічної втоми може бути незбалансоване харчування, високий рівень цукру та інсуліну в крові.
Втома виникає через захворювання / Фото Unsplash
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Токсини також отруюють організм та впливають на появу втоми:
- паразити та гриби;
- неперетравлена їжа;
- хронічні запори;
- алкоголь і нікотин;
- несприятлива екологія.
Також важливо стежити за рівнем вітамінів в організмі, адже їх дефіцит призводить до поганого самопочуття. Таке безсилля не варто компенсувати кофеїном, а вдатись до пошуків справжніх причин.