Забудьте про втому: як боротись із хронічним безсиллям

9 листопада 2021 , 11:28
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Відпочивали всі вихідні, а для початку нового тижня все одно не знаходите сил? Навіть якщо ви швидко лягаєте спати – це не запорука хорошого відпочинку.

До хронічної втоми можуть призводити різні захворювання. Здорово 24 розповідають про причини безсилля та як їх усунути.

Корисно У дитини глисти – профілактика знадобиться всій родині

Причини постійної втоми 

До хронічної втоми може призводити не лише неспання, а й хвороби. Перший у списку гіпотиреоз – це захворювання щитоподібної залози, при якому не виробляється достатня кількість гормонів. Від цієї недуги страждає весь організм та погіршується якість життя. Серед ознак:

  • хронічна втома;
  • сонливість;
  • депресії;
  • пригнічений настрій;
  • зайва вага;
  • сухе волосся і шкіра.⠀

Залізодефіцитна анемія – ще одне захворювання, яке пов'язане із порушенням функціонування щитоподібної залози та тягне за собою такі наслідки:

  • брак заліза, який призводить до гіпоксії;
  • дефіцит кисню, який потрібен клітинам, органам і тканинам.

Серед причин хронічної втоми може бути незбалансоване харчування, високий рівень цукру та інсуліну в крові.


Втома виникає через захворювання / Фото Unsplash

Цікаво знати 5 швидких та корисних сніданків на кожен день

Токсини також отруюють організм та впливають на появу втоми:

  • паразити та гриби;
  • неперетравлена їжа;
  • хронічні запори;
  • алкоголь і нікотин;
  • несприятлива екологія.

Також важливо стежити за рівнем вітамінів в організмі, адже їх дефіцит призводить до поганого самопочуття. Таке безсилля не варто компенсувати кофеїном, а вдатись до пошуків справжніх причин.

Автор: Ірина Бенцак