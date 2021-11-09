Забудьте об усталости: как бороться с хроническим бессилием

9 ноября 2021 , 11:28
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Отдыхали все выходные, а для начала новой недели все равно не находите сил? Даже если вы быстро ложитесь спать – это не залог хорошего отдыха.

К хронической усталости могут приводить разные заболевания. Здорово 24 рассказывают о причинах бессилия и как их устранить.

Полезно У ребенка глисты – профилактика понадобится всей семье

Причины постоянной усталости 

К хронической усталости может приводить не только бодрствование, но и болезни. Первый в списке гипотиреоз – это заболевание щитовидной железы, при котором не производится достаточное количество гормонов. От этого недуга страдает весь организм и ухудшается качество жизни. Среди признаков:

  • хроническая усталость;
  • сонливость;
  • депрессии;
  • подавленное настроение;
  • избыточный вес;
  • сухие волосы и кожа.⠀

Железодефицитная анемия – еще одно заболевание, которое связано с нарушением функционирования щитовидной железы и влечет следующие последствия:

  • нехватка железа, приводящая к гипоксии;
  • дефицит кислорода, который необходим клеткам, органам и тканям.

Среди причин хронической усталости могут быть несбалансированное питание, высокий уровень сахара и инсулина в крови.


Усталость возникает из-за заболевания / Фото Unsplash

Интересно знать 5 быстрых и полезных завтраков на каждый день

Токсины также отравляют организм и влияют на появление усталости:

  • паразиты и грибы;
  • непереваренная пища;
  • хронические запоры;
  • алкоголь и никотин;
  • неблагоприятная экология.

Также важно следить за уровнем витаминов в организме, ведь их дефицит приводит к плохому самочувствию. Такое бессилие не стоит компенсировать кофеином, а прибегнуть к поискам настоящих причин.

Автор: Ірина Бенцак