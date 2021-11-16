Забудьте про суху шкіру восени та взимку: способи ефективного зволоження

Шкіра під впливом низьких температур вітру та сухого повітря сильно страждає. Тому в осінньо-зимовий сезон багато хто стикається із лущенням шкіри.

При цьому неприємні зміни відбуваються незалежно від типу шкіри. І якщо ви не знаєте, як легко та швидко зволожити шкіру, ми вам допоможемо.

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Як зволожити шкіру взимку

При перших проявах сухості шкіри багато хто біжить у магазин за черговою баночкою крему. Косметичні засоби, можливо, і дієві, але їхня ефективність зростає лише при комплексному підході. Тож насамперед рекомендуємо проконсультуватися з дерматологами й лише після того розпочинати самостійне лікування.



Подбайте про шкіру / Фото Unsplash

5 кроків до ідеальної шкіри

Не наносите тональний крем на шкіру, що лущиться

Навіть ідеальний засіб не ляже рівно на подразнені ділянки. Замість цього варто використовувати зволожуючі та пом'якшувальні креми. В особливо важких випадках, зверніть увагу на аптечні чи професійні засоби.

Ще один трюк, який полегшує зимовий догляд – крапелька мигдальної олії у вашому щоденному кремі.

Вживайте достатньо води

Наше тіло більш ніж на 70% складається із води, у тому числі й шкіра, яка є найбільшим органом людини. Для якісного обміну речовин організму необхідне споживання достатньої кількості рідини.

Дієтологи сходяться на думці, що універсальної дози води не існує й радять слідкувати за організмом. І сухість шкіри – чудовий сигнал, який повідомляє, що ще одна склянка – точно не буде зайвою.

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Збалансований раціон

Авокадо, риба та яйця – 3 продукти, які допоможуть вам відновити стан шкіри. Щоб отримати з їжі натуральний колаген – вживайте більше овочів та фруктів, зокрема тих, які містять вітамін C. Крім цього, дієтологи стверджують, що оливкова олія та зелений чай, багаті на антиоксиданти, які зменшують механічні пошкодження та запобігають запаленням. А на десерт – дозвольте собі чорний шоколад. На відміну від інших солодощів з високою кількістю цукру, який провокує висипання, він позитивно впливає на стан шкіри.

Душ замість ванни

Звучить парадоксально, але тривалі ванни зневоднюють шкіру. Щоб не допустити цього, приймайте швидкий душ, який не чинить такої агресивної дії на шкіру.

Придивіться до одягу

Носіть одяг з натуральних матеріалів, таких як бавовна та шовк, які не подразнюють шкіру. Це стосується й шарфів, шапок, а також елементів гардеробу, які контактують зі шкірою.