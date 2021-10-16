Їжте більше каші: смачний рецепт запеченої вівсянки

Користь вживання вівсянки вже давно доведена. Її рекомендують їсти на сніданок, аби зробити його здоровим та збалансованим.

Дієтологиня Інна Василик поділилась смачний нетрадиційним рецептом приготування вівсянки. Вона рекомендує запекти її разом з корисними фруктами.

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Користь вівсянки

Вівсянка, як і інші каші, допоможе вам зберегти вагу та покращить процес травлення. Якісна вівсянка також буде корисною завдяки:

вмісту клітковини, яка налагодить роботу кишківника;

великій кількості білка, а саме це ¼ того, що міститься у м'ясі;⁣⁣ ⠀

високій концентрації вітамінів та мікроелементів: фосфор, кальцій, магній, залізо;

вуглеводам, повільне розщеплення яких забезпечить почуття ситості на 4 – 5 годин.



Вівсянка дуже корисна / Фото Unsplash

Рецепт запеченої вівсянки

Інгредієнти

150 грамів вівсянки довгого приготування;

1 склянка молока;

пів склянки натурального йогурту;

2 яйця;

300 грамів слив;

пів чайної ложки кориці;

1 столова ложка підсолоджувача, дрібка солі.

Спосіб приготування



Приготуйте смачний та корисний сніданок / Фото з інстаграму

Крок 1. Висипте пластівці у посудину, додайте корицю, сіль, яйця та підсолоджувач. Залийте молоком та йогуртом. Залиште кашу на вогні на 5 хвилин, щоб вона набухла.

Крок 2. За цей час приготуйте сливи: промийте, розріжте навпіл та витягніть кісточку.

Крок 3. Застеліть форму для запікання, діаметром 23 сантиметри, пергаментним папером, викладіть кашу та додайте сливи. Запікайте протягом 30 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.

Перед подачею змастіть страву йогуртом і насолоджуйтесь.

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Текст публікації Інни Василик:

Обіцяна запечена вівсянка зі сливами та корицею.

Рецепт на 3 порції

150 грамів вівсянки довгого приготування;

1 склянка молока (250 мілілітрів);

1/2 склянки натурального о йогурту;

2 яйця;

300 грамів стиглих сливок;

½ чайної ложки кориці, 1 столова ложка підсолоджувача, дрібка солі.

Вимішати пластівці з корицею, сіллю, підсолоджувачем, молоком, йогуртом, яйцями. Дати пластівцям 5 хвилин набухнути. Тим часом приготувати сливу. Помити, розрізати навпіл, витягнути кісточку. Перемістити вологу суміш у форму (діаметр 23 сантиметри), додати розрізану сливу. Пекти 30 хвилин на 180 градусів.