Ешьте больше каши: вкусный рецепт запеченной овсянки

Польза употребления овсянки уже давно доказана. Ее рекомендуют есть на завтрак, чтобы сделать его здоровым и сбалансированным.

Диетологиня Инна Василик поделилась вкусный нетрадиционным рецептом приготовления овсянки. Она рекомендует запечь ее вместе с полезными фруктами.

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Польза овсянки

Овсянка, как и другие каши, поможет вам сохранить вес и улучшит процесс пищеварения. Качественная овсянка также будет полезной благодаря:

содержанию клетчатки, которая наладит работу кишечника;

большому количеству белка, а именно это ¼ того, что содержится в мясе; ⁣⁣ ⠀

высокой концентрации витаминов и микроэлементов: фосфор, кальций, магний, железо;

углеводам, медленное расщепление которых обеспечит чувство сытости на 4 – 5 часов.



Овсянка очень полезна / Фото Unsplash

Рецепт запеченной овсянки

Ингредиенты

150 граммов овсянки долгого приготовления;

1 стакан молока;

пол стакана натурального йогурта;

2 яйца;

300 граммов слив;

пол чайной ложки корицы;

1 столовая ложка подсластителя, щепотка соли.

Способ приготовления



Приготовьте вкусный и полезный завтрак / Фото с инстаграму

Шаг 1. Высыпьте хлопья в емкость, добавьте корицу, соль, яйца и подсластитель. Залейте молоком и йогуртом. Оставьте кашу на огне на 5 минут, чтобы она набухла.

Шаг 2. За это время приготовьте сливы: промойте, разрежьте пополам и выньте косточку.

Шаг 3. Застелите форму для запекания, диаметром 23 сантиметра, пергаментной бумагой, выложите кашу и добавьте сливы. Запекайте в течение 30 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Перед подачей смажьте блюдо йогуртом и наслаждайтесь.

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Текст публикации Инны Василик:

Обещанная запеченная овсянка со сливами и корицей.

Рецепт на 3 порции

150 граммов овсянки долгого приготовления;

1 стакан молока (250 миллилитров);

1/2 стакана натурального в йогурта;

2 яйца;

300 граммов спелых сливок;

½ чайной ложки корицы, 1 столовая ложка подсластителя, щепотка соли.

Перемешать хлопья с корицей, солью, подсластителем, молоком, йогуртом, яйцами. Дать хлопьям 5 минут набухнуть. Тем временем приготовить сливу. Помыть, разрезать пополам, вынуть косточку. Переместить влажную смесь в форму (диаметр 23 сантиметра), добавить разрезанную сливу. Печь 30 минут на 180 градусов.