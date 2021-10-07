Які продукти ефективно очистять організм курця: тотальний детокс
Джерело:24 канал
Нікотин – це шкідлива токсична речовина, яка шкодить здоров'ю. При потраплянні в організм він може там перебувати тривалий час.
Природне очищення від нікотину триває близько 6 місяців. Проте існують продукти, які можуть пришвидшити цей процес та нейтралізувати нікотин в організмі.
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Продукти, які нейтралізують нікотин
Капуста
Капуста – це джерело ізотіоціанатів та антиоксидантів, які сприяють швидкому виведенню токсинів з організму, зокрема нікотину. Також вона ефективно захищає від онкологічних захворювань.
Журавлина
Журавлина дуже корисна / Фото Unsplash
Ягоди журавлини ефективно борються зі шкідливим нікотином завдяки підвищенню рівня цукру в крові. Кислота, яка міститься у них, найшвидше справиться зі шкідливими домішками у крові.
Шпинат
Якщо ви вирішили позбутись шкідливої звички, а саме куріння, зелене листя шпинату захистить від абстинентного синдрому, який може виникнути в процесі відмови від сигарет. Він негативно впливає на психічний та емоційний стан людини.
Цитрусові
Цитрусові фрукти знижують рівень стресу / Фото Unsplash
Вітамін С, який входить до складу цитрусових фруктів, допоможе легше позбутись залежності, адже знижує рівень стресу.
Броколі
Ще один чудо-овоч, який ефективно впорається із залишками шкідливих речовин в організмі. Він містить велику кількість вітамінів В5, С і В, а також ген NRF2.
Гранат
Сік граната дуже корисний / Фото Unsplash
Червоні ягідки гранату містять мікроелементи, які чудово очищають судини. Особливо корисно пити сік граната, який часто рекомендують лікарі людям з недокрів'ям і при розладах шлунково-кишкового тракту.
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Паростки пшениці
Пшениця покращить еластичність серцево-судинної системи та сприятиме виведенню токсинів з організму.
Курцям, які намагаються позбутися залежності, також рекомендується часто провітрювати приміщення і проводити більше часу на свіжому повітрі. До того ж варто приділити увагу фізичним навантаженням, вони також сприятимуть виведенню слизу з бронхів та поліпшать загальний стан здоров'я.